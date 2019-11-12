İsveçli devden ikinci satın alma

12 Kasım 2019

Kerim ÜLKER

İskandinavya’nın en büyük sanayi şirketlerinden İsveçli NIBE Industrier AB'nin Türkiye’nin önde gelen otomotiv yan sanayi şirketlerinden Emin Group’a ortak olacağını ağustos ayında ilk kez gazeteniz DÜNYA duyurmuştu. işte bu satın almanın üzerinden bir yıl bile geçmeden İsveçli dev, bir Tüek firmayı daha bünyesine katma kararı aldı.

NIBE, Türk havalandırma ve iklimlendirme grubu ÜNTES'teki hisselerin yüzde 50'sini devraldı.

İsveçli NIBE Industrier AB'nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre NIBE ayrıca, hisselerin kalan yüzde 50'sini de 2024'ten sonra almaya yönelik bir anlaşma imzaladı.

Ticari, kurumsal ve endüstriyel binalar için Türkiye'nin önde gelen havalandırma ve iklimlendirme ekipmanları üreticilerinden olan ÜNTES, 1968 yılında kuruldu.

250 milyon lira cirosu var

38 milyon euro yani yaklaşık 250 milyon lira ciro elde ediyor. 300 çalışanı olan ÜNTES'in Ankara'daki tesisleri 115 bin metrekarelik alanda üretim yapıyor.

15 bin çalışana sahip

1940’lı yıllarda Markabild kentinde kurulan şirketin dünya genelinde 15 bin çalışanı var. Enerji sektörü de dahil bir çok alana üretim sağlayan NIBE’nin hisseleri 1997 yılında İsviçre Borsası’nda işlem görmeye başladı.