İsveçli şirket, Türk beyin cerrahisi distribütörünü satın aldı

İsveçli şirket Elekta, uzun süredir ortaklık yaptığı ve beyin cerrahisi çözümleri distribütörlüğünü yürüten Türk şirketi Özyürek Mümessillik ve Dış Ticaret A.Ş.’yi satın aldı.

Elekta’nın yapılan açıklamada finansal detaylara yer verilmedi.

Şirketin Türkiye, Hindistan, Orta Doğu, Afrika, Asya Pasifik ve Japonya’dan sorumlu Başkan Yardımcısı Habib Nehme, “Özyürek A.Ş. ekibinin kurduğu hizmet kabiliyetleri ve mükemmeliyeti bünyemize kattığımız için özellikle mutluyuz. Bu satın alma bize Türk piyasasına daha iyi odaklanmamızı ve kanser ve beyin hastalıklarından muzdarip daha fazla insanın ihtiyaç duydukları en etkin ve güvenli tedaviye ulaşmalarını sağlayacaktır” dedi.

Özyürek çalışanlarının ise Elekta’nın Türkiye’deki ofislerinde çalışan yaklaşık 70 personeline katılacağı belirtildi.