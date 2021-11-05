İsviçre merkezli MET Turkey, EPDK'dan lisans aldı
İsviçre merkezli MET Turkey, EPDK'dan elektrik tedarik lisansı aldı.
Mayıs 2016'da spot doğalgaz ithalat lisansı alarak Türkiye enerji piyasasına giren İsviçre merkezli MET Turkey Enerji Ticaret, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan (EPDK) elektrik tedarik lisansı aldı.
Böylece şirket ticaret portföyüne elektrik enerjisini de eklemiş oldu.
EPDK'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İsviçre merkezli şirketin 20 yıl süreli lisansı, 28 Ekim 2021'de yürürlüğe girdi.
Faaliyetlerine 2007 yılında Macaristan'da başlayan MET Group, Türkiye dahil 14 Avrupa ülkesinde doğalgaz, LNG ve elektrik ticareti ile yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi gerçekleştiriyor.