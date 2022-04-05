İsviçreli Aluflexpack AG, Teko Alüminyum’a ortak oluyor

Kerim ÜLKER

Yabancı şirketlerin Türk ambalaj şirketlerine olan ilgisi devam ediyor. Son 1 yıl içinde gerçekleşen Olmuksan’ın Mondi’ye, Propak Ambalaj’ın Constantia Flexibles Group’a, Elif Plastik’in Huhtamaki Oy’a ve Ekol Ofset’in Romvan NV’ye satışlarına bir yenisi daha eklendi. İsviçreli Aluflexpack AG, Teko Alüminyum’un hisselerinin yüzde 80’ini aldığını açıkladı.

1974 yılında kurulan Teko Aluminyum, ağırlıklı olarak süt ve içecek pazarlarına aluminyum kapak üreten sektörünün lider şirketi. İsviçreli Aluflexpack AG ise daha evvel 2018 yılında Türkiye’de yine sektörünün en büyüğü olan ilaç sektörü için aluminyum ambalaj üreten Arımpeks’i satın almıştı.

İsviçre, Fransa, Polonya, Türkiye ve Hırvatistan’da fabrikaları olan Aluflexpack AG Zürih borsasında kote ve yaklaşık 1.300 kişiyi istihdam ediyor. Aluflexpack AG, bu satın alma işleminde daha evvel Arımpeks’in satışında danışmanlık yapan Ventura Partners’i kullandı. Sektörün deneyimli firmalarından olan Ventura Partners, bu yıl içinde kimya sektörünün önemli oyuncularından olan Arısan Kimya ve Tunçay’a Kimyevi Maddeler’in satışlarında satıcı hissedarlara danışmanlık yapmıştı.