İsviçreli havacılık devi AMAC Aerospace’ten 100 milyon dolarlık Türkiye yatırımı

Uçak bakım ve onarım hizmetlerinin yanı sıra VIP uçakları tamamlama ve yenileme işlemlerinde hizmet veren, dünyanın lider havacılık firmalarından İsviçreli AMAC Aerospace Türkiye'deki yatırımlarına devam ediyor. Daha önce İstanbul ve Bodrum’daki hangarlarıyla Türkiye operasyonlarını büyüten şirket Milas - Bodrum Havalimanı'ndaki 32.000 metrekarelik yeni araziyle, küresel havacılık pazarındaki büyüme hedeflerine katkı sağlamaya hazırlanıyor. 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan yeni tesisin; Bodrum’un, bölgenin önemli uçak bakım ve onarım merkezlerinden biri olmasına katkı sağlayacağı belirtiliyor.

300’den fazla yeni istihdam yaratılacak

Yeni hangarın üç geniş gövde uçağına uygun bir konfigürasyonla tasarlanması planlanırken, aynı zamanda dar gövdeli uçaklar için de esneklik sağlanarak her iki türdeki uçaklar için bakım ve onarım hizmetleri sunulması hedefleniyor. Dünya genelindeki 8 farklı tesisinde 1500, Türkiye’de ise 180 çalışanı olan şirket, yeni yatırımıyla birlikte Türkiye’de 300’den fazla yeni istihdam yaratacak.

Türkiye’nin bölgenin uçak bakım üssü olmasını hedefliyoruz

Kadri Muhiddin Bodrum’daki yeni hangar planları ile ilgili şunları söyledi:

“Şu an için İstanbul ve Bodrum’da toplamda 4930 metrekare hangar alanımız bulunuyor. Dassault ve Pilatus gibi orta boy jetlerden Airbus A330 veya Boeing B777 gibi geniş gövde uçaklara kadar birçok uçak platformuna uygun kapasiteye sahibiz. 2024 yılında geniş gövdeli ticari ve özel uçaklardan oluşan yaklaşık 20 karma uçakla birlikte toplam 80 uçağın bakımını Türkiye’de gerçekleştirdik. Yeni inşa edeceğimiz hangarla birlikte kapasitemizi daha da büyütecek ve Türkiye’nin uçak bakımında bölgenin önemli üslerinden biri olmasına katkı sağlayacağız. Türkiye coğrafi olarak, Avrupa ve Orta Doğu’nun tam ortasında yer alıyor ve ticari havayolu şirketlerinin çoğu Türkiye üzerinden geçmek zorunda. Türkiye pazarı, özel ve ticari operasyonlar açısından canlı yapısının yanı sıra hem olgun bir uçak filosuna hem de parçaların zamanında teslim edilmesi için iyi bir tedarik ağına sahip. Bu da yeni yatırımlarımız ve de müşterilerimizin memnuniyeti açısından önemli bir fırsat.”

Yatırım miktarının üç katına çıkması hedefleniyor

Bugüne kadar Türkiye’ye toplamda 50 milyon dolar yatırım yapan şirket, gerçekleştireceği 100 milyon dolarlık yeni yatırımla birlikte bu rakamı üç katına çıkarmayı hedefliyor. Türkiye coğrafi konumunun yanı sıra kaliteli iş gücü ve gelişmiş uçak filosu ile havacılık sektörü için stratejik bir pazar konumunda bulunuyor. Türkiye’nin havacılık alanında profesyonel uzmanlık açısından mükemmel bir insan kaynağına sahip olduğunu belirten Muhiddin, Avrupa ve Orta Doğu’nun tam ortasında yer alması nedeniyle, ülkenin dünya çapında birçok ticari havayolu şirketi için kritik bir geçiş noktası olduğunu söyledi.