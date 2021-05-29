İsviçreli Montana, Türk Arimpeks’in tamamını aldı

KERİM ÜLKER

Avrupa'nın önemli metal ve kağıt ambalaj şirketlerinden Montana Tech Components, Türk şirketi Arimpeks Alüminyum Sanayi firmasının tamamının sahibi oldu.

2018 yılında DÜNYA Gazetesi’nin duyurduğu haberde, İsviçre merkezli Montana’nın Türk Arimpeks firmasının yüzde 80’ini alacağını yazmıştık. O dönem satış yapılmış ve Montana’nın Hırvatistan'daki Aluflekspack adlı şirketi Türk firması Arimpeks Alüminyum Sanayi'nin yüzde 80'lik payını almıştı.

İşte o satış sürecinde ikinci aşamaya geçildi ve İsviçreli dev, kalan yüzde 20’lik payı almak için masaya oturdu. İsviçreli Montana, sahibi olduğu Aluflekspack adlı firma kanalıyla Türk şirket Arimpeks’te Cenk Erçin’e ait olan yüzde 20’lik hisseyi almaya karar verdi. Anlaşma tamamlandığında İsviçreli dev, Türk Arimpeks’in yüzde 100’ünün sahibi olacak.

1987'de kurulan Arimpeks, Alüminyum Folyo ve OPP, PET, PE kullanarak tek katlı ve çok katlı baskılı, baskısız ambalaj malzemesi üretiyor. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde yılda 2 bin 500 tonluk üretim yapan şirketin 60'dan fazla çalışanı var.

8 bine yakın çalışanı var

Arimpeks'i alan Aluflekspack Hırvatistan merkezli bir şirket. Gıda, ilaç gibi alanlarda ambalaj üreten şirketin ana hissedarı Montana ise yaklaşık 8 bin çalışana, 1.2 milyar euroluk ciroya sahip İsviçre merkezli bir kuruluş.

Montana enerjiden havacılığa birçok alanda üretim gerçekleştiriyor. Ünlü yatırımcı Michael Tojner'in sahibi olduğu Montana'nın en önemli markaları arasında Varta pilleri de bulunuyor. Tojner, dünyaca ünlü bahis şirketi Bwin’in de kurucularından.