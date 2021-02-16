Italvolt,'tan 4 milyar euroluk yatırım planı
Elektrikli araç batarya startupı Italvolt, Avrupa otomotiv endüstrisinin artan lityum iyon batarya talebini karşılamak için İtalya'da bir fabrika kurmak için 4 milyar euro (4.9 milyar dolar) yatırım yapacağını açıkladı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa Birliği'nin, 2025 yılına kadar kendi kendine yeterli olmak amacıyla, şu anda dünyanın lityum iyon hücre üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 80'ine ev sahipliği yapan Çin ile rekabet edebilmek için kıtadaki batarya üretimini artırmaya çalışıyor.
Italvolt, tesisin 4 bin kişiyi istihdam etmesinin beklendiğini ve projenin ilk etabının 2024 yılında tamamlanacağını bildirdi.
Kaynak: Matriks