Italvolt,'tan 4 milyar euroluk yatırım planı

Avrupa Birliği'nin, 2025 yılına kadar kendi kendine yeterli olmak amacıyla, şu anda dünyanın lityum iyon hücre üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 80'ine ev sahipliği yapan Çin ile rekabet edebilmek için kıtadaki batarya üretimini artırmaya çalışıyor.

Italvolt, tesisin 4 bin kişiyi istihdam etmesinin beklendiğini ve projenin ilk etabının 2024 yılında tamamlanacağını bildirdi.

Kaynak: Matriks