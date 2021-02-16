İtalya, Credit Agricole'nin Creval için yaptığı teklife yeşil ışık yaktı

Fransa'daki Credit Agricole'un İtalyan bölümünün teklifinin, bankacılık, telekom ve sağlık gibi stratejik sektörlerde istenmeyen teklifleri bloke etme hakkını saklı tutan Roma hükümeti tarafından onaylanmasının gerektiği belirtildi.

Golden Powers (altın güçler) olarak adlandırılan yetkilerin, Roma'nın önemli endüstrilerdeki Avrupa Birliği dışındaki ve 30 Haziran'a kadar yürürlükte olan geçici bir çerçeve altında, AB gruplarından devralmaları önlemesine veya bunlara katı reçeteler koymasına izin verdiği belirtildi.

Hazine Bakanlığı, geçen hafta eski Başbakan Giuseppe Conte'nin kabine ofisine Creval davasında bu tür özel yetkilerin kullanılmaması gerektiğini söyleyen bir tavsiye gönderdi.

Ancak hükümetin konuyla ilgili atılacak adımları, 13 Şubat'ta başbakan olarak yemin eden eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'ye bırakmaya karar verdiği belirtildi.

Kaynak: Matriks