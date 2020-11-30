İtalya'dan Apple'a 10 milyon euroluk para cezası

Apple'ın, 4 ila 1 metre arası derinlikte 30 dakikaya kadar su geçirmezlik iddiasının gerçeği yansıtmaması ve Apple'ın söz konusu hasarları garanti kapsamında saymaması üzerine İtalyan Rekabet Kurumu, adil olmayan ticari uygulamalar sebebiyle Apple'a yönelik 10 milyon euroluk bir para cezasını onayladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Apple'ın reklamlarındaki iddialarına rağmen, kullanıcı şikayetlerinde söz konusu su geçirmezlik özelliği görülmemiştir. Diğer yandan Apple söz konusu hasarları garanti kapsamına kabul etmemektedir. Bu durum Tüketici Yasası'nı ihlal ediyor" ifadelerine yer verildi.