İtalya'dan Rheinmetall'a 20 milyar Euro'luk tank siparişi

İtalya'nın tank satın alma sözleşmesinin alınacak ekipmanların bakımı dahil değerinin, 20 milyar Euro seviyesinde olacağı belirtilerek, bunun da Alman şirketin tarihindeki en büyük sipariş olacağı ifade edildi.

Haberde, siparişle İtalyan kara kuvvetlerinin tamamen modernize edileceği belirtildi. İlk adım olarak Rheinmetall ve İtalya'nın önde gelen savunma sanayisi firmalarından Leonardo'nun merkezi İtalya'da olacak ortak bir şirket kuracağı aktarıldı ve söz konusu ortak şirketin faaliyetlerinin mümkün olduğunca büyük bir kısmının İtalya'da gerçekleştirileceği de ifade edildi. İtalya hükümeti ve Rheinmetall konuya ilişkin yorum yapmazken, Leonardo ve Rheinmetall'nin hisseleri haberin ardından yüzde 3'ten fazla yükseldi.

Ukrayna'da üretim tesisi yatırımı yapılıyor

Ukrayna'daki savaşla Avrupa'daki savunma harcamalarını artarken, Rheinmetall'ın sipariş defterleri de kabarıyor. Şirket, 21 Haziran'da Alman ordusundan 8,5 milyar Euro ile şirket tarihindeki en büyük siparişini aldığını duyurmuştu. Bu haftada ise yine Alman hükümetinden 3,5 milyar Euro değerinde askeri nakliye aracı siparişi aldı. Rheinmetall yönetimi, bu yıl sadece Alman hükümetinden 20 ila 30 milyar Euro değerinde sipariş almayı planlıyor.

Şirketin yatırımcı sunumuna göre, Avrupa'daki savaş ve Batı ülkelerinde artan savunma bütçeleri nedeniyle gelecek yıllarda daha da güçlü büyüme hedefleniyor. Alman silah üreticisinin satışlarının 2026'ya kadar yıllık ortalama beşte bir oranında artması bekleniyor. 2026'da 13 milyar ila 14 milyar Euro satış geliri ve yüzde 15'in üzerinde faaliyet karı hedeflenirken Rheinmetall, bu yıl için 7,4 ila 7,6 milyar Euro gelir öngörüyor.

İsrail'e silah sağlayan şirket, başta tank olmak üzere uçaksavar, askeri mühimmat ve araç üretiyor. Şirket, Ukrayna'nın artan silah ve mühimmat talebine yetişebilmek için yeni üretim tesisleri kuruyor.