İtalyan Biesse Group’un Türkiye yatırımları 8,5 milyon euroya ulaştı

Giancarlo Selci tarafından İtalya’da 1969 yılında kurulan Biesse Group’un 2015 yılından bu yana Türkiye’ye yaptığı yatırım miktarı 8,5 milyon euro oldu.

Ahşap, cam, taş ve ileri mühendislik malzemeleri işleme teknolojilerinde küresel lider firmalar arasında yer alan Biesse Group; mobilya, kapı/pencere çerçeveleri, inşaat bileşenleri imalatçıları, gemi yapım ve havacılık endüstrileri üreticileri için makineler, entegre sistemler, yazılımlar tasarlayıp üretiyor.

12 endüstriyel saha, 39 şube, 300 mümessil ve bayi ağı ile üretiminin yüzde 90’ını ihraç eden Biesse Group, 2015 yılında Türkiye’de 45 yıl boyunca faaliyet gösteren bayisi ile anlaşma yaparak 34’üncü grup şirketi olarak Biesse Türkiye’yi kurdu.

50 kişilik kadrosuyla hizmet veriyor

Biesse Türkiye, Mart 2017’den beri 50 kişilik kadrosu İstanbul Maltepe’de bulunan, ofis, showroom, çok fonksiyonlu eğitim alanları, lokal servis & yedek parça hizmet departmanları, gümrüklü-gümrüksüz makine ve yedek parça depolarımızı içeren 3 bin metrekarelik kampüsünde hizmet veriyor.

Bin 500 metrekarelik çalışan showroom açtı

Biesse Türkiye Operasyon Direktörü Yelda Akıncı Bostan, 20’nin üzerinde makineleri ile canlı ürün demoları ve eğitim seminerleri yaptıkları 1500 metrekarelik showroomun; Türkiye’de ağaç işleme makineleri sektöründeki ilk, tek ve en büyük çalışan showroomu olma özelliğine sahip olduğunu belirti.

Biesse Group’un bu sayede müşterilerine ihtiyaç duydukları anda teknolojileri yakından deneyimleme fırsatı sunduğunu kaydeden Bostan, “Biesse Group sadece showroom için 1 milyon euro yatırım yaparken, bugüne kadar Türkiye’ye yaptığı toplam yatırım 8,5 milyon euro oldu.” dedi.

Bostan, Biesse Türkiye’nin son yıllarda ileri mühendislik malzemelerinin işlenmesi için özel olarak geliştirilmiş CNC işlem merkezleri, su jeti kesim sistemleri, ebatlama, zımpara ve thermoforming makinelerini içeren ürün gamıyla havacılık, denizcilik, otomotiv, rüzgar enerjisi, inşaat, savunma sanayi, medikal, ulaşım ve reklamcılık sektörlerine de hizmet sunduğunu söyledi.

Mobilya hareketlendi, makine satışları arttı

Türkiye’de pandemide en çok hareketlenen sektörlerden birinin mobilya sektörü olduğunu aktaran Yelda Akıncı Bostan, “Pandemi öncesi yüzde 35 olan ihracat oranı yüzde 70’e kadar çıktı. İç talep yüzde 80 arttı. Özellikle ihracat tarafında kapasitelerini arttırabilmeleri ve üretimde arzu ettikleri teknoloji düzeyine ulaşabilmeleri için makine parkına yatırım yapmaları gerekiyor. Birçok müşterimizin tam kapasite çalıştığını ve Mart 2022’ye kadar üretimlerinin dolu olduğunu biliyoruz.

Bu talebi karşılamak için de ciddi anlamda makine yatırımları yapıldı. Bu ihtiyaç da bizim makine satışlarımızı olumlu yönde etkiliyor. Geçen sene beklentimizin üzerinde bir satış gerçekleştirdik. Bu yıl da hedefimizin üzerinde bir satış rakamıyla yılı kapatacağız.” diye konuştu.