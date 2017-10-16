İtalyan devi Benelli, yatırım için Türkiye'yi seçti

16 Ekim 2017

Türkiye motosiklet sektörünün öncü isimlerinden Kuba Motor, 2015 yılında Türkiye distribütörlüğünü aldığı Benelli ile dev bir anlaşmaya imza attı. 106 yıllık İtalyan firması Benelli, yapılan anlaşmanın ardından İtalya ve Çin'den sonra üçüncü üretim tesisini Türkiye'de kurma kararı aldı.

Yapılan anlaşma ile Benelli, merkezi Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Kuba Motor'un 50 bin metrekare alana sahip üretim tesisi ile Türkiye genelindeki 300’den fazla bayisi ve 400’den fazla servis ağını kullanacak.

Üretime 2018'de başlanacak

Motosiklet tutkunlarını heyecanlandıran dev anlaşma ile Benelli'nin Türkiye'deki üretimine 2018 yılında başlaması bekleniyor.

Kuba Motor Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Müjdeci, yapılan dev anlaşma ile ilgili, "Benelli markasını 2015 yılında Türkiye pazarına getirme hedefimizi gerçekleştirmek için yoğun bir mesai harcayarak başarı sağladık. 2017 yılı içerisinde hem Benelli’nin Türkiye hakkındaki olumlu düşünceleri hem de bizim çabalarımız sonucunda İtalyan devine dünyadaki 3. üretim tesisini ülkemizde açması kararını aldırdık. Diliyoruz ki bu büyük anlaşma ile ülkemizdeki motosiklet sektörüne ve Türkiye ekonomisine katkımızı daha da güçlendiririz" dedi.

Kaynak: İHA