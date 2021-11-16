İtalyan devi Doğuş'la ortaklığı bitiriyor

Kerim ÜLKER

Yeme-içme ve turizm alanında yaptığı alım ve satımlarla son dönemde adından söz ettiren Doğuş Grubu, 6 yıldır sürdürdüğü önemli bir işbirliğini sonlandırıyor.

2015 yılında kozmetik işine giren ve İtalyan Devi Kiko Milano ile anlaşan Doğuş Grubu, bu ortaklığını sona erdiriyor. Dünyanın en önemli kozmetik şirketlerinden biri olan Kiko, hisselerini Doğuş Grubu iştiraklerinden Doğuş Zhenfa Kozmetik adlı firmaya devrediyor.

936 mağazası var

Edindiğimiz bilgilere göre anlaşma sağlanırsa İtalyan Kiko Milano Türkiye’den çekilecek. 1997 yılında İtalya'da Percassi Group bünyesinde kurulan Kiko, 20 ülkede 936 mağazaya sahip. Bin 200 çeşit ürüne sahip şirketin 30 ülkede de online satış ağı bulunuyor.