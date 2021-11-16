İtalyan devi, hisselerini Doğuş'a satıyor

Kerim ÜLKER

Yeme-içme ve turizm alanında yaptığı alım ve satımlarla son dönemde adından söz ettiren Doğuş Grubu, 2015 yılında İtalyan Devi Kiko Milano ile kurduğu ortaklıktaki payları satın alıyor.

Doğuş Grubu’nun kozmetikteki ilk önemli ortağı olan dünyaca ünlü İtalyan devi Kiko, hisselerinin tamamını Doğuş Grubu iştiraki Doğuş Zhenfa Kozmetik adlı firmaya devredecek.

936 mağazası var

Edindiğimiz bilgilere göre yeni yapılanmada yatırımcı olarak Türkiye’de yer almayacak olan Kiko, bu hafta Doğuş Grubu ile franchise anlaşması imzalayacak.

Böylece, Kiko’nun Türkiye’deki tek temsilcisi Doğuş Zhenfa Kozmetik olacak. 1997 yılında İtalya'da Percassi Group bünyesinde kurulan Kiko, 20 ülkede 936 mağazaya sahip. Bin 200 çeşit ürüne sahip şirketin 30 ülkede de online satış ağı bulunuyor.