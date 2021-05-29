İtalyan devi, İzmirli CFM’yi almak için onayı aldı

KERİM ÜLKER

Avrupa’nın en büyük iklimlendirme şirketlerinden Carel Industries’in Türkiye’de önemli bir satın alma yapacağını 7 Mayıs’da sizlere Dunya.com’da duyurmuştuk. İşte o satış görüşmeleri resmi makamlardan onay aldı ve İtalyan devi Carel, Türkiye’ye adım attı.

İtalyan dev, Türk firması CFM Soğutma’nın yüzde 51’ini satın almak için Rekabet Kurumu’ndan gereken onayı aldı. Carel, Türkiye’de uzun süredir distribütörü olan CFM’nin ana hissedarı oldu. Rekabet Kurumu da onay sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, “CFM Soğutma ve Otomasyon Sanayi Ticaret A.Ş.'nin bir kısım hissesinin Murat Cem Özdemir ve Filiz Banu Özdemir tarafından Carel Industries S.p.A.'ya devredilmesi yoluyla, ortak kontrolünün Murat Cem Özdemir ve Carel Industries S.p.A tarafından devralınması işlemine izin verildi” denildi.

Şirketin değeri 23.1 milyon euro

İzmir’de 6 bin 500 metrekarelik alanda faaliyet gösteren CFM Soğutma, geçen yılı 14 milyon euroluk ciro ile kapattı. Şirketin satış değeri de 23.1 milyon Euro üzerinden yapıldı.

Satın alma, Carel'in yalnızca önemli Türkiye pazarında doğrudan bir varlık oluşturmasının yanı sıra Ortadoğu pazarına yönelik de faaliyetlerde büyüme anlamına geliyor. Satışın Temmuz 2021’de tamamlanması planlanıyor.

4 kıtada 9 fabrikası var

Carel Group CEO'su Francesco Nalini, “Uzun yıllardır başarılı bir şekilde devam eden ortaklığımızın bu güçlenmesinden çok memnunuz. Bugün imzalanan anlaşma, şirketin kalkınma stratejisinde önemli bir adımı temsil ediyor” dedi.

1973'te kurulan Carel, 2020'de 331,6 milyon euroluk ciro yaptı. Amerika, Asya Pasifik, Afrika ve Avrupa'da faaliyetler gösteren firmanın 24 şirketi ve 9 üretim tesisi var. İtalyan devi, 6 bin 200 aktif ürün ve yıllık 7 milyon adetten fazla üretim ile 4.000'den fazla müşteriye hizmet veriyor.