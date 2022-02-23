İtalyan devi Mapei'nin ana hedefi sürdürülebilirlik

İtalyan yapı kimyasalları devi Mapei Group, 85 yaşına girdi. Şirket 2013 yılında Türkiye pazarına girmişti. Mapei'nin toplamda 11 bin çalışanı ve 2.8 milyar euro cirosu bulunuyor. Şirketten yapılan açıklamada yeni dönemde global şirket olma kültürünün, AR-GE’ye verilen önemin, uzmanlığın ve sürdürülebilirliğin ana hedef olarak belirlendiği belirtildi.

Yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulunan Mapei Group CEO'su ve Global Geliştirme Direktörü Veronica Squinzi, “Dünyanın içinde bulunduğu mevcut şartlar ve gündem konuları da göz önüne alındığında tüm bu zorluklara karşı Mapei Group olarak global vizyonumuzdan hiçbir şekilde taviz vermiyoruz. Kurulduğumuz ilk günden itibaren kurumsal sosyal sorumlu bir şirket olarak; kültüre, sanata ve spora destek vermek bizim için oldukça önemli. Küçük bir atölyeden, Montreal Olimpiyatları'nın atletizm pistlerini inşa edecek noktaya oluşturduğumuz bu global vizyon sayesinde geldik. Şirketimiz ilk kuruluşundan bugüne ve bugünden de geleceğe yeni pazarlara yatırım yapma hedefini hep ön plana koydu. Bugün 57 ülkedeki 91 alt kuruluşumuz ile faaliyet gösterirken ana hedefimiz her zaman olduğu gibi bugünde büyümeye devam etmek. Bu doğrultuda Fransız bir şirket olan Resipoly'yi kısa bir süre önce bünyemize ekledik. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e kadar dünya genelinde devam eden beş yeni fabrika inşaatımız da bulunuyor." ifadelerini kullandı.

"İçinde bulunduğumuz coğrafyaya katkı sağlamak hedefimiz"

Mapei Group CEO'su ve Global Geliştirme Direktörü Veronica Squinzi, “Mapei Group olarak içerisinde bulunduğumuz coğrafyaya katkı sağlamak bizim için çok önemli. New York'taki Guggenheim Müzesi, Milano'daki La Scala Opera Binası ve Roma'daki Kolezyum gibi ikonik binaların iyileştirilmesi, Panama Kanalı gibi büyük altyapıların inşası gibi birçok dev projeye imza attık ve atmaya devam edeceğiz. Yeni düzen ve yeni çağın gerekliliği olan ileriye dönük bakış açımızı çalışmalarımızda sürdürmeye devam edeceğiz. Bunu yaparken enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik odak noktamız olacak. Bu anlamda dinamik ve endüktif elektrikli şarj kullanarak İtalya'daki A35 Brebemi otoyolunun ulaşım koridorlarında yenilikçi ve sıfır emisyonlu hareketlilik sağlama projemiz olan 'Arena del Futuro' en güzel örnek olabilir” dedi.

"Hedef daha az kaynak kullanmak"

85. yılla birlikte inovasyon ve AR-GE çalışmalarının, tüm stratejilerinin ana eksenini oluşturacağını belirten Mapei Group CEO'su ve Araştırma ve Geliştirme Direktörü Marco Squinzi hedeflerini sıralayarak sözlerine devam etti: “Tüm dünyayı içerisine alan bu strateji kapsamında birebir faaliyette olduğumuz tüm ülkelerde inovatif çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Yeni dünya düzeninde var olabilme ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için gerekli olan daha az kaynak kullanımını daima temel hedeflerimizden biri haline getirdik. Biz, inşaat sektörüne yönelik ürünler üreten bir kimya şirketiyiz. 32 araştırma laboratuvarımızın amacı, dayanıklılık ve kaliteye odaklanarak binaların daha sürdürülebilir olmasını sağlayan son teknoloji ürünler geliştirmek. Daha az kaynak kullanmanın ve daha az atık çıkarmanın en iyi yolunun mevcut binaların yaşam döngülerini uzatmak olduğuna inanıyoruz. Döngüsel ekonominin güçlenmesine katkı sağlamak adına çevresel etkisi düşük ham madde veya ikincil ham madde kullanımını artırırken hem çevremizin hem de çalışanlarımızın sağlığını korumak için tehlikeli madde kullanımını en aza indirmeye çalışıyoruz. Esas amacımız sürdürülebilir bir dünya inşa etmeye katkı sağlamak.”