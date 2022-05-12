İtalyan Geox, Derimod ile yeniden Türkiye yolunda

Yener KARADENİZ / İSTANBUL

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’deki mağazalarını kapatarak çıkış yapan İtalyan ayakkabı ve giyim markası Geox, Derimod işbirliği ile yeniden Türkiye’ye geliyor.

Derimod Başkan Yardımcısı Murat Zaim, önümüzdeki ay mağazalarında yer verecekleri İtalyan marka için daha sonra mağazalaşma çalışmaları yapacaklarını da anlattı.

Şirketin yeni dönem hedefleriyle ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Zaim, “Mağazalarımızda Skechers ürünlerine yer vermeye başlamıştık. Önümüzdeki aydan Geox ürünleri de olacak. Geox markasıyla yeni mağazalar açmayı planlıyoruz. Hedefimiz kısa sürede 100 bin çift Geox ayakkanı satmak. Ayrıca Geox'un da Türkiye'de üretim gibi çalışmaları var. Bu konuda da bir işbirliğimiz olacak. Geox, buradan dünyaya da ayakkabı satacak.” diye konuştu.

İlk kez 100 milyon dolar sınırı aşılacak

Murat Zaim, şirketin 2021 performansından da bahsetti. Pandeminin ilk yılı olan 2020’yi 450 milyon TL ciro ile tamamladıklarını, 2021’de ise 720 milyon TL’lik büyüklüğe ulaştıklarını anlatan Zaim, “Bu yılın ilk dört ayında bütçemizin üzerinde satış rakamlarına ulaştık. 1,3 milyar TL olarak koyduğumuz hedefi 1,5 milyar TL olarak revize ettik. Derimod olarak ilk kez bu yıl 100 milyon dolarlık bir ciroya ulaşmış olacağız.” ifadelerini kullandı.

Derimod hali hazırda Türkiye’de 88, yurtdışında ise 16 mağaza ile hizmet veriyor. Mağazalaşma çalışmalarına devam eden şirketin 2023 hedefi, Türkiye’de 100, yurtdışında ise 25 mağazaya ulaşmak.

25 milyon TL yatırım yapacak

Derimod sadece ciro değil adette de önemli başarılara imza atmış. AB segmentinde 2 milyon çift ayakkabı satışı ile lider olduklarını söyleyen Zaim, bu yıl bu rakamı 2,3 milyona çıkaracaklarını anlattı.

Markanın online satışları ile ilgili ise Zaim, “2021’de online satışların toplam satışlar içindeki payını yüzde 20’ye çıkardık. 2023 hedefimiz yüzde 25” dedi.

Derimod yeni dönemde konsept değişikliğine giderken mağaza metrekarelerini de büyütüyor. Zaim, “İzmir İstinyepark AVM’de 2 milyon TL yatırımla yeni konseptli ilk mağazamızı açtık. Mağazalarımızı yenilemenin yanı sıra online satış sitemiz ve teknolojiye bu yıl toplamda 25 milyon TL’lik yatırım yapmayı öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

Derimod satışları içinde ihracatın payının yüzde 5 olduğunu aktaran Zaim, bu oranı kısa sürede yüzde 10’a çıkaracaklarını söyledi.

Türk ayakkabısını yurtdışında tanıtmak gibi bir misyonları olduğundan da bahseden Zaim, Almanya’da şirket açtıklarını belirterek, “Eylül ayında pazaryerleri ile başlayacağız. İlerleyen süreçte kendi sitemizi açıp, department store’lara gireceğiz ve ardından da mağazalar gelecek.” dedi.

Fiyat artışları konusunda ise Zaim, kıştan yaza fiyat artış oranın yüzde 50 olduğunu, önümüzdeki kış bu oranın yüzde 100’ü bulacağını aktardı.