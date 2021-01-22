İtalyan ilaç devi, majör ürünü Türkiye’de üretecek

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İtalya’da bir eczane ile yola çıkıp bugün ABD, Çin, Kanada ve İngiltere’de Ar-Ge merkezleri bulunan bir ilaç devine dönüşen Chiesi, Türkiye’de önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. 85 yıl önce kurulan Chiesi’nin odaklandığı tedavi alanları solunum ve nadir hastalıklar. Özellikle prematüre bebeklerin bakımı, KOAH hastalığı gibi alanlarda pazar hakimiyeti olan şirket, 13 yıldır Türkiye’de faaliyet göstermesine rağmen stratejik planlarına Türkiye’yi de dahil etmiş durumda.

Chiesi Türkiye Genel Müdürü Umut Meriç, şirketin yeni satın almalarla portföyünü büyütme hedefinde olduğunun altını çizerken, “Bunun son örneklerinden biri de dijital tedavi şirketi olan Kaia Health ile gerçekleşti. Bu ortaklığın amacı ise KOAH hastalarının pulmoner rehabilitasyon uygulamasını Avrupa’da pazarlamak. Global merkezimiz bunun gibi satın almalarla büyümenin yanı sıra kendi Ar-Ge merkezleriyle de patentli ürünler geliştirmeye odaklanmış durumda. Şu anda iki yılda bir molekülümüz patent alıyor. İtalya’nın patent birincisiyiz” dedi.

2021 Ar-Ge bütçesi 430 milyon dolar

Dünya çapında 6 bin çalışanı olan Chiesi’nin ABD, İsveç, İngiltere ve Kanada’da Ar-Ge merkezleri var. 6 bin çalışanın 1.000’i Ar-Ge’de görev yapıyor. Cironun yüzde 20’sini Ar-Ge’ye ayırdıklarını belirten Umut Meriç, “2020 için bu rakam 430 milyon dolar olacak” dedi. Chiesi hakkında bilgi veren Meriç, ürün portföyünün yüzde 75’inin kendi laboratuvarlarından çıktığını vurguladı.

Her 10 bebekten 1’i prematüre

Chiesi 13 yıldır Türkiye’de olan bir şirket. Genç bir şirket olarak son iki yıldır önemli ürün lansmanları yaptıklarını belirten Umut Meriç, “Prematüre bebek ürünlerinde yüzde 80 pazar payına sahibiz. Solunum pazarında ise hızlı büyüyen bir şirketiz. Türkiye, bağlı bulunduğu Çin ve Uluslararası Pazarlar Bölgesi’nde önemli bir ülke. Yüzde 20’ler

de büyüdüğümüz ülkelerden biri” diye anlattı buradaki performanslarını. Şirketin ana faaliyet konularından olan prematüre bebek alanında Türkiye’de önemli veriler var. Her 10 bebekten birinin prematüre doğduğunu belirten Umut Meriç, yeni doğum oranları azalmasına rağmen Suriye’den gelen göçmenlerin de etkisiyle her yıl 150 bine yakın prematüre bebek doğduğunu söyledi.

Chiesi’nin Türkiye’de klinik araştırma yatırımları bulunduğunu anlatan Meriç, “Bunun dışında üretim ortaklıklarımız da söz konusu. 2021’de majör alerji ürünlerimizden biri Türkiye’de üretilecek” diye konuştu.

Sürdürülebilirlik planı oluşturuldu

Chiesi’nin ilaç pazarındaki hedeflerinin yanında sürdürülebilirlikle ilgili planları da var. 2035’e kadar sıfır karbon hedefi koyduklarını söyleyen Meriç, 2021’de Türkiye’deki tüm araç filosunu elektrikli hale getireceklerinin altını çizdi. Meriç, şu bilgileri verdi: “Bu değişim bize ayak izinde yüzde 30’luk azalma getirecek. Türkiye’deki merkez binamız yeşil bina sertifikalı. Tüm atıklarımız denetleniyor. İlaçların da karbon ayak izini azaltıyoruz. Bunun için yeşil satın alma prosedürü yayımladık. Karbon ayak izini 2021’de yüzde 10 azaltmayı hedefliyoruz.”

Pandemide 9 milyon Euro'luk kaynak aktarıldı

COVID-19 pandemisinde solunum sorunlarının daha da önem kazandığına vurgu yapan Umut Meriç, globalde hızlı bir aksiyon planı yapılarak pandemiyle mücadeleye 9 milyon Euro'luk kaynak aktarıldığını ifade etti. Meriç, “Tüm ülkelerdeki stokları gözden geçirdik. Talep artışından kaynaklı bir sorun olamasın diye tedbirlerimizi aldık. Bu dönemde solunum hastaları daha da dikkatli oldu ve tedaviye uyum başarısının arttığını gördük” diye anlattı bu süreci.