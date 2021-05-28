İtalyan marka devi Türkiye’yi tercih etti

Mustafa Kemal ÇOLAK

Dört nesildir ayakkabı sektöründe faaliyet yürüten Polat Ailesi’nden Ahmet Polat’ın sahibi olduğu Jag Club, el yapımı ürünleriyle tanınıyor. Ürettiği ayakkabılar, Türkiye’de olduğu kadar dünya pazarlarında da talep görüyor. Müşterileri arasında siyasetçilerin ve önde gelen iş insanlarının bulunduğu Jag Club’ın ürünleri, son evlilik töreninde Prens Charles tarafından tercih edildi.

Jag Club’ı tercih listesine koyanlar arasına geçen ay önemli bir şirket daha katıldı. İtalya’nın yüksek cirolu marka toptancılarından Intermode Grubu’nun patronu Angelo Lacagnina, Uzak Doğu’dan yürüttüğü ürün tedariğinde Türkiye’ye yönelerek, Ahmet Polat’a işbirliği teklif etti.

Bir telefon görüşmesiyle başlayan işbirliği adımlarında sürecin hızlı ilerlediği söylenebilir. İtalyan konsolosluğundaki vize trafiğini çabuk halleden Ahmet Polat, uçakla önce Bologna’ya oradan Floransa’ya geçti. Kendisini bizzat Angelo Lacagnina karşıladı. Şirket merkezindeki buluşmada taraflara Intermode’un baş tasarımcısı Dennis Mariona da eşlik etti.

Bünyesinde Givenchy Paris, Plein Sport, Trusardi gibi markaları olan Intermode, Calvin Klein, Armani gibi markaların da dünyada bölgesel temsilcisi olarak faaliyet yürütüyor. Türkiye otomotiv piyasasının yakından tanıdığı Pininfarina Grubu’nun Maseratti ürünlerine tasarım yaptığı Intermode’un Cavalli ve Plein Sport markalarının moda dünyasında çıkışta olduğunu belirtelim.

İtalyan şirket ile yürüttüğü toplantı trafiğini tamamlayan Jag Club’ın patronu Ahmet Polat, Türkiye’ye Intermode’un ayakkabının yanı sıra şapka ve çorap siparişi ile döndü. İlk etapta modeller üretilecek. Ardından seri üretime geçilecek.

Bu hızlı trafik bana, arkadaşımız Yener Karadeniz’in geçen 26 Mart tarihli ‘Türk ayakkabı sektörü yabancılara hazırlanıyor’ başlıklı haberini hatırlattı. Haberde Çin’e duyulan güvensizliğin yanı sıra Uzak Doğu ile ticarette maliyetlerin yükselmesiyle dünya devlerinin yönünü Türkiye’ye çevirdiği örneklerle anlatılıyordu.

İtalyan grup, ilk etapta ayakkabıda 135 bin adetlik sipariş verirken, 150 bin çorap, 25 bin de şapka siparişine imza atıldı.