İtalyan marka Türkiye için ‘ince bel’e girdi

Nurdoğan A. ERGÜN

İtalyan kristal markası RCR, günlük 200 milyon adet çay tüketilen Türki­ye pazarı için ilk kez çay bar­dağı üretti. RCR Cristalleria Italiana, Karaca Grup bünye­sinde faaliyet gösteren Tür­kiye ana distribütörü Pe­ra Bulvarı iş birliğiyle sade­ce Türkiye pazarına özel bir çay bardağı koleksiyonu geliş­tirdi.

Firma, bu özel koleksi­yonla, İtalyan zarafetini Tür­kiye’nin köklü çay geleneği ve ince belli form anlayışıy­la buluşturmayı amaçlıyor. RCR’nin tarihinde ilk kez çay bardağı ürettiğini söyleyen Pera Bulvarı Genel Müdürü Emre Taygun Yasdıman, pro­jenin temelinde Türkiye’deki devasa çay tüketiminin yarat­tığı stratejik fırsatın yattığı­nı belirtti.

“Türkiye’de her gün yaklaşık 200 milyon bardak çay tüketiliyor ve bu tüketim büyük ölçüde geleneksel ince belli bardaklarla gerçekleşi­yor” diyen Yasdıman, bu dev pazardaki boşluğu doldur­mak amacıyla, RCR’nin glo­balde en çok satan ve ikonik­leşen Adagio, Etna ve Melodia koleksiyonlarının desenleri­ni Türkiye’ye özel bir formda yeniden tasarladığını aktar­dı. Yasdıman, “Bu koleksiyon, hem tasarım hem işlevsellik açısından eşsiz bir ürün gru­bu ortaya koydu. Bu projeyi, RCR’nin tarihinde ilk kez bir ülkeye ve kültüre özel geliş­tirilen koleksiyon olması se­bebiyle hem kültürel hem de ticari açıdan stratejik bir ilke imza olarak görüyoruz” dedi.

Hedef yıllık 1 milyon adet bardak

Bu çay bardaklarını yaklaşık bir hafta önce Türkiye’de satı­şa sunduklarını aktaran Yad­sıman, kısa vadede toplamda 1 milyon adet, uzun vadede ise yıllık 1 milyon adet satış he­deflediklerini kaydetti. Kara­ca Grup’un kendi kanallarında RCR hariç yıllık 1-1.5 milyon adet çay bardağı sattığını açık­layan Yadsıman, RCR kolek­siyonunun eklenmesiyle bu rakamın 2-2.5 milyon adedin üzerine çıkacağını belirtti.

Şu anki koleksiyonun B ve C seg­mentine hitap ettiğini, bura­daki başarıya göre A segmente dönük de işbirlikleri olabile­ceğini dile getiren Genel Mü­dür Yadsıman, “Bu kapsam­da, RCR’nin A segmentinde­ki markası olan DaVinci serisi altında, Türkiye’ye özel bir çay bardağı çıkartılması karşılıklı ajandamızda yer alan bir he­def” dedi. Yadsıman, cam ka­tegorisinde pazarda ilk 3 mar­kadan biri olduklarını söy­leyerek, hedeflerini değişik ürün grupları ve değer öneri­leriyle pazar liderlerini yaka­lamak şeklinde açıkladı.

“Koleksiyonu çay bardağı tamamladı”

“Karaca Grup olarak yalnız­ca ürün değil, kültürel değer de üreten bir anlayışla hareket ediyoruz” diyen Karaca Ge­nel Müdürü İlker Akalın, şöy­le devam etti: “RCR gibi dünya çapında tanınan bir markanın Türkiye’ye özel koleksiyon ge­liştirmesi, ülkemizin tasarım gücünün geldiği noktayı gös­teriyor. RCR ile uzun süredir süren iş birliğimizi, geçtiği­miz yıl exclusive distribütör­lük modeline taşıdık.

Özellikle meşrubat ve su bardakların­da milyonlarca adetlik satı­şa ulaştık. Ancak kullanıcıla­rımızdan gelen en önemli ge­ri bildirim, bu koleksiyonlara uygun çay bardaklarının ek­sikliğiydi. Bu ihtiyacı analiz ederek, hem tamamlayıcı hem de bağımsız satışa uygun bir koleksiyon geliştirdik. İtalyan kristali ile Türk çay kültürünü buluşturan bu özgün seri, yal­nızca ticari değil, aynı zaman­da kültürel bir başarı.”

“Türk kültürü ve İtalyan tasarımı buluştu”

RCR Satış ve Pazarlama Direktörü Fabio Lupi, Türkiye’nin RCR için stratejik bir pazar olduğunu belirterek, “Pera Bulvarı ile yaptığımız iş birliği, kalite, zarafet ve kültürel uyum temelleri üzerine kuruldu. Ortaya çıkan çay bardağı koleksiyonu, hem RCR’nin tasarım kimliğini hem de Türk geleneğinin özünü yansıtan özel bir parça oldu” dedi.

RCR Dış Ticaret Müdürü Gerlando Imbro ise koleksiyonun temel temasının kültürel infüzyon olduğunu belirterek, Türk kültürü ile İtalyan tasarım anlayışını bir araya getirdiklerini vurguladı. Pera Bulvarı ve RCR iş birliğiyle gerçekleşen koleksiyon, yalnızca set olarak değil, tekil ürün formatında da satışa sunuluyor. Koleksiyonda 6 adet çay bardağı 599 TL, 6 adet çay bardağı ve tabağı ise 899 TL’den satışa sunuluyor.

“Türkiye’nin zenginliği bize ilham verdi”

Türkiye’yi stratejik bir pazar olarak gördüklerini ifade eden RCR CEO’su Roberto Pierucci, “Pera Bulvarı ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, kalite ve zarafeti kültürel bir buluşmayla birleştirdi. Türk çay geleneğinden ilham alarak tasarladığımız bu koleksiyon, RCR’nin tarihinde bir ilki temsil ediyor.

İnfüzyon Koleksiyonu ile sıcak içeceklere uygun ürünler geliştirmeyi hedefledik ve başlangıç noktamızı, çayla derin bağı olan Türkiye olarak belirledik. Türkiye’nin kültürel zenginliği, tasarımımıza ilham verdi. Bu koleksiyon, yeni bir global kategoriye attığımız ilk adım; gelecek dönemde farklı kültürlerle büyümeyi sürdüreceğiz” dedi.