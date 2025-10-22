İtalyan marka Türkiye için ‘ince bel’e girdi
Karaca Grup bünyesinde faaliyet gösteren ve RCR Cristalleria Italiana’nın Türkiye ana distribütörü olan Pera Bulvarı, İtalyan markaya ‘ince belli’ çay bardağı ürettirdi. Hedef, günlük 200 milyon adet çay tüketilen Türkiye’de yıllık 1 milyon adet RCR tasarımlı bardak satmak.
Nurdoğan A. ERGÜN
İtalyan kristal markası RCR, günlük 200 milyon adet çay tüketilen Türkiye pazarı için ilk kez çay bardağı üretti. RCR Cristalleria Italiana, Karaca Grup bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye ana distribütörü Pera Bulvarı iş birliğiyle sadece Türkiye pazarına özel bir çay bardağı koleksiyonu geliştirdi.
Firma, bu özel koleksiyonla, İtalyan zarafetini Türkiye’nin köklü çay geleneği ve ince belli form anlayışıyla buluşturmayı amaçlıyor. RCR’nin tarihinde ilk kez çay bardağı ürettiğini söyleyen Pera Bulvarı Genel Müdürü Emre Taygun Yasdıman, projenin temelinde Türkiye’deki devasa çay tüketiminin yarattığı stratejik fırsatın yattığını belirtti.
“Türkiye’de her gün yaklaşık 200 milyon bardak çay tüketiliyor ve bu tüketim büyük ölçüde geleneksel ince belli bardaklarla gerçekleşiyor” diyen Yasdıman, bu dev pazardaki boşluğu doldurmak amacıyla, RCR’nin globalde en çok satan ve ikonikleşen Adagio, Etna ve Melodia koleksiyonlarının desenlerini Türkiye’ye özel bir formda yeniden tasarladığını aktardı. Yasdıman, “Bu koleksiyon, hem tasarım hem işlevsellik açısından eşsiz bir ürün grubu ortaya koydu. Bu projeyi, RCR’nin tarihinde ilk kez bir ülkeye ve kültüre özel geliştirilen koleksiyon olması sebebiyle hem kültürel hem de ticari açıdan stratejik bir ilke imza olarak görüyoruz” dedi.
Hedef yıllık 1 milyon adet bardak
Bu çay bardaklarını yaklaşık bir hafta önce Türkiye’de satışa sunduklarını aktaran Yadsıman, kısa vadede toplamda 1 milyon adet, uzun vadede ise yıllık 1 milyon adet satış hedeflediklerini kaydetti. Karaca Grup’un kendi kanallarında RCR hariç yıllık 1-1.5 milyon adet çay bardağı sattığını açıklayan Yadsıman, RCR koleksiyonunun eklenmesiyle bu rakamın 2-2.5 milyon adedin üzerine çıkacağını belirtti.
Şu anki koleksiyonun B ve C segmentine hitap ettiğini, buradaki başarıya göre A segmente dönük de işbirlikleri olabileceğini dile getiren Genel Müdür Yadsıman, “Bu kapsamda, RCR’nin A segmentindeki markası olan DaVinci serisi altında, Türkiye’ye özel bir çay bardağı çıkartılması karşılıklı ajandamızda yer alan bir hedef” dedi. Yadsıman, cam kategorisinde pazarda ilk 3 markadan biri olduklarını söyleyerek, hedeflerini değişik ürün grupları ve değer önerileriyle pazar liderlerini yakalamak şeklinde açıkladı.
“Koleksiyonu çay bardağı tamamladı”
“Karaca Grup olarak yalnızca ürün değil, kültürel değer de üreten bir anlayışla hareket ediyoruz” diyen Karaca Genel Müdürü İlker Akalın, şöyle devam etti: “RCR gibi dünya çapında tanınan bir markanın Türkiye’ye özel koleksiyon geliştirmesi, ülkemizin tasarım gücünün geldiği noktayı gösteriyor. RCR ile uzun süredir süren iş birliğimizi, geçtiğimiz yıl exclusive distribütörlük modeline taşıdık.
Özellikle meşrubat ve su bardaklarında milyonlarca adetlik satışa ulaştık. Ancak kullanıcılarımızdan gelen en önemli geri bildirim, bu koleksiyonlara uygun çay bardaklarının eksikliğiydi. Bu ihtiyacı analiz ederek, hem tamamlayıcı hem de bağımsız satışa uygun bir koleksiyon geliştirdik. İtalyan kristali ile Türk çay kültürünü buluşturan bu özgün seri, yalnızca ticari değil, aynı zamanda kültürel bir başarı.”
“Türk kültürü ve İtalyan tasarımı buluştu”
RCR Satış ve Pazarlama Direktörü Fabio Lupi, Türkiye’nin RCR için stratejik bir pazar olduğunu belirterek, “Pera Bulvarı ile yaptığımız iş birliği, kalite, zarafet ve kültürel uyum temelleri üzerine kuruldu. Ortaya çıkan çay bardağı koleksiyonu, hem RCR’nin tasarım kimliğini hem de Türk geleneğinin özünü yansıtan özel bir parça oldu” dedi.
RCR Dış Ticaret Müdürü Gerlando Imbro ise koleksiyonun temel temasının kültürel infüzyon olduğunu belirterek, Türk kültürü ile İtalyan tasarım anlayışını bir araya getirdiklerini vurguladı. Pera Bulvarı ve RCR iş birliğiyle gerçekleşen koleksiyon, yalnızca set olarak değil, tekil ürün formatında da satışa sunuluyor. Koleksiyonda 6 adet çay bardağı 599 TL, 6 adet çay bardağı ve tabağı ise 899 TL’den satışa sunuluyor.
“Türkiye’nin zenginliği bize ilham verdi”
Türkiye’yi stratejik bir pazar olarak gördüklerini ifade eden RCR CEO’su Roberto Pierucci, “Pera Bulvarı ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, kalite ve zarafeti kültürel bir buluşmayla birleştirdi. Türk çay geleneğinden ilham alarak tasarladığımız bu koleksiyon, RCR’nin tarihinde bir ilki temsil ediyor.
İnfüzyon Koleksiyonu ile sıcak içeceklere uygun ürünler geliştirmeyi hedefledik ve başlangıç noktamızı, çayla derin bağı olan Türkiye olarak belirledik. Türkiye’nin kültürel zenginliği, tasarımımıza ilham verdi. Bu koleksiyon, yeni bir global kategoriye attığımız ilk adım; gelecek dönemde farklı kültürlerle büyümeyi sürdüreceğiz” dedi.