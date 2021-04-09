Itelligence 'NTT DATA Business Solutions' markası altında çalışacak

ANKARA (DÜNYA) – Itelligence, küresel büyüme stratejisi kapsamında bütün faaliyetlerini NTT DATA Business Solutions markası altında yürütme kararı aldı. Almanya merkezli olan ve MENA bölgesini Türkiye’den yönetecek şirket, sayısallaşma, yeni nesil teknoloji uygulamaları ve SAP uygulamaları çözümleri sunuyor. Online ortamda düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye ve MENA CEO’su Dr. Abdülbahri Danış, “1 Nisan 2021 itibariyle NTT DATA Business Solutions olarak yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde dünya genelinde yüksek kalite standartlarını gözeterek verdiğimiz kesintisiz hizmet ağımızı genişleterek, Türkiye’de bir teknoloji üssüne dönüşmeyi hedefliyoruz.” dedi. Yeni yatırım yapmaya hazırlandıklarını vurgulayan Danış, 2020 yılını 435 milyon TL’lik ciroya ulaştıklarını, 2025 hedefinin ise bunu ikiye katlamayı hedeflediklerini açıkladı.

10 Milyon Euro yatırım

Abdülbahri Danış, çözüm ortaklarıyla birlikte katma değerli servisler ve kullanıma hazır ürünlerle sayısallaşmaya yönelik hizmet sunduklarını vurgulayarak, “Hizmet verdiğimiz kurumların dijital dönüşüm yolculuklarını, yenilikçi iş modelleri ile güçlendireceğiz. SAP çözüm ve uygulamalarını, nitelikli pek çok projemiz ile gerek Türkiye gerek dünya genelinde çok önemli bir konuma taşıdık ve taşımaya devam edeceğiz. Dönüşüm sürecimiz ile birlikte, müşteri ve pazar ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişen Türkiye organizasyonumuza ek olarak daha pek çok yeni teknoloji ve hizmetin ülkemize getirilmesini sağlayacağız. Şu an ki planlamalarımız doğrultusunda 10 milyon Euro’nun üzerinde bir yatırım ile büyüme stratejimizin ilk adımını atıyoruz” diye konuştu.

Türkiye merkezli yapılarından bugüne kadar 47 farklı ülkeye hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Abdülbahri Danış, global deneyim ve iş uygulamalarını da Türkiye’ye getirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Şirketin, genç yetenekleri keşfetmeye de açık olduğu ve bu kapsamda “

“One Talent” programını uyguladığını belirten Abdülbahri Danış, 150 kişilik yeni istihdama hazırlandıklarını vurguladı.

Abdülbahri Danış, Türkiye ve MENA bölgesinde şirket faaliyetleriyle büyüme hizmeti yanında, Avrupa ülkelerinin çözüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik (nearshoring) yakın bölge olarak hizmet vermeyi de artırmak istediklerini kaydetti. Danış, “Bu gelişmeler ışığında ülkemizde büyük bir teknoloji merkezine dönüşmeyi hedefliyoruz. Her sene ortalama yüzde 30 büyüdüğümüzü, 2021 yılında pandemiye rağmen 1250 çalışana ulaştığımızı göz önünde bulundurursak rahatlıkla kısa süre içerisinde 2 bin kişilik bir grup olacağımızı söyleyebiliriz” dedi.

Abdülbahri Danış, finans, sigorta, sağlık, enerji, telekom sektörleri başta olmak üzere yetkin oldukları alanlarda Türkiye’de daha da güçlenmeyi hedeflediklerini anlattı.

Öte yandan, şirketin NTT DATA Business Solutions adı altında faaliyet yürütmesine yönelik bir açıklama yapan NTT DATA Business Solutions CEO’su Norbert Rotter açıklamasında; “Dünyanın en başarılı IT servis sağlayıcılarından biri olan NTT DATA grubunun gücü ile bugün bizler için global çapta görünürlüğümüzün artacağı yeni bir dönem başlıyor. SAP kurumsal yazılım çözümlerinin uluslararası arenadaki lider uygulayıcılarından biri olarak, NTT DATA markasıyla etki alanımızı genişletecek ve birlikte çalıştığımız kurumların gelecek vizyonunu yeni nesil teknolojiler ve inovasyon ile destekleyeceğiz.” ifadesine yer verdi.