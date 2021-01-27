itelligence’ın yeni satış direktörü Fatma Sibel Mersin oldu

SAP'nin Global/Platin iş ortağı itelligence Türkiye, gösterdiği istikrarlı büyümenin sürdürülebilirliği adına satış operasyonlarında yönetimsel bir değişikliğe giderek yeni bir atama gerçekleştirdi. itelligence, 2018 yılından bu yana bünyesinde Stratejik ve Global Müşteriler Satış Müdürü görevini sürdüren Fatma Sibel Mersin’i satış direktörü olarak atadığını duyurdu. 1 Ocak 2021 itibarıyla yeni görevine başlayan Mersin, itelligence Türkiye bünyesindeki tüm satış operasyonlarından sorumlu olacak.

Bilişim sektöründeki kariyerine SAP bünyesinde başladı

Atama ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kariyeri boyunca Microsoft, Koç Sistem, SAP Türkiye ve Oracle Türkiye'de Ürün Müdürü, Satış Müdürü ve Stratejik Müşteriler Satış Müdürlüğü gibi pek çok pozisyonda başarılı çalışmalar yürüten Fatma Sibel Mersin, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu. itelligence Türkiye ekibine katıldığı 2018 yılından bu yana satış süreçlerinin birçok alanında yetkinlik sahibi olan Mersin, bilişim sektöründeki 25 yılık tecrübesi ile Stratejik ve Global Müşteriler Satış Müdürlüğü görevinin ardından şimdi de itelligence Türkiye Satış Direktörü olarak satış operasyonlarını bir adım daha öteye taşıyacak."

B2Press’in katkılarıyla...