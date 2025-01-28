İtfaiye aracı üreten Türk şirketten Suudi Arabistan'a fabrika

İzmir'de kurulan ve çok sayıda ülkeye ihracat yapan Volkan İtfaiye Araçları şirketinin geliştirdiği itfaiye araçları, işbirliği kapsamında Suudi Arabistan'da kurulacak fabrikada üretilecek.

Stratejik ortaklık kapsamında Saudi Sicli, Türk firmasının geliştirdiği itfaiye araçlarını Suudi Arabistan'da kuracağı fabrikada, Volkan İtfaiye lisansıyla üretecek. Ayrıca Suudi Arabistan'da üretimi yapılmayacak olan endüstriyel itfaiye araçları, merdivenli itfaiye araçları ve havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele araçları için de dağıtım ve servis hizmetleri sağlanacak.

Volkan İtfaiye Araçları Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim, AR-GE'ye çok önem verdiklerini, geliştirip ürettikleri araçları 40 ülkeye ihraç ettiklerini kaydetti.

'Teknoloji transferi yapacağız'

Tecim, ihracatın yanında teknoloji transferi de yaptıklarını, Suudi firmayla da bu kapsamda yeni bir işbirliğine imza attıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar dünyanın farklı ülkelerinden, daha ziyade Avrupa'dan itfaiye araçları alıyorlardı ama Volkan'ın kalitesini incelemişler, bizimle görüştüler. Teknoloji transferi yapacağız. Normal, klasik itfaiye araçlarını orada üreteceğiz. Rafineri, havalimanı söndürme araçları, yüksek metrajlı merdivenler gibi teknolojik araçları burada üreteceğiz. Onlara bayilik yetkisi de verdik. Bizim ürünlerimizi orada bayi olarak dağıtacaklar."

Tecim, Mısır hükümetiyle de bir görüşme yaptıklarını, orada da üretim yapmaya hazırlandıklarını belirtti.