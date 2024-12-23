İthalatı durdurdu, 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor

Başak Nur GÖKÇAM

Dünya nüfusu kasım 2022 itibarıyla 8 milyara ulaştı. Mevcut nüfus, yirminci yüzyılın ortalarına kıyasla üç kat fazla. Her yıl giderek artan bu artış, hem tüketimin hem de atık üretiminin artmasına neden oldu. Söz konusu artış, ülkelerdeki çöp krizinin büyümesinde etken rol sahibi. Hesaplamalara göre dünya genelinde her yıl 2.1 milyar ton çöp üretilirken, Türkiye’de ise kişi başına toplam atık üretim miktarı 1.3 ton. Tüm bu atık üretimine rağmen daha temiz bir yaşam sürebilmenin yolu ise atık teknolojilerindeki gelişimden geçiyor. 2011 yılında faaliyetlerine başlayan ve Albayrak Grubu tarafından kurulan Kademe Atık Teknolojileri de temiz sokaklarda görünmez kahraman görevini üstlenen bir Türk şirketi olarak çalışmalarını devam ettiriyor.

Atık yönetimi süreçlerinde yenilikçi çözümler ürettiklerinin bilgisini veren Kademe Genel Müdürü Kenan Çelik, “Geçmişte bu makineler ithal edilir ve dışa bağımlı bir süreç yaşanırdı. Ancak biz, milli ve yerli üretime odaklandık. Üretim sürecimizde ve araçlarımızda Türkiye’de üretilen ekipmanları öncelikli olarak tercih ediyoruz. Avrupalı üreticileri inceleyerek kendi ekosistemimize uygun iyileştirmeler yapıyoruz. Bu ürünleri önce kendi grup firmalarımızda test ediyor, bağımsız gözlemlerle geri bildirim alıyoruz. Böylece yüzde 88 yerlilik oranına ulaşan ürünler ürettik ve şu anda bu ürünlerimizi 50’den fazla ülkeye ihraç ediyoruz” dedi.

250’inci kompakt süpürge aracını ürettik

Türkiye’nin eskiden farklı boyutlarda olmak üzere yılda ortalama 80 civarında kompakt süpürge aracı ithal ettiğini hatırlatan Kenan Çelik, “Bu araçlar, şehir merkezleri ve dar sokaklar için özel olarak üretilmiş ekipmanlar. Biz bu ithalatı durdurduk ve yerli üretimle hem iç piyasayı destekledik hem de ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu araçların bir tanesi yaklaşık 150 bin euro değerinde. Yani yıllık 12 milyon eurodan fazla dövizin ülkemizde kalmasını sağlıyoruz. Bugün 250’inci kompakt süpürge aracımızı üretmenin de gururunu yaşıyoruz. Ayrıca Hindistan’la iş birliklerimiz de devam ediyor. Hindistan, ürünlerimiz ortaya çıkmadan bu teknolojilere talip oldu. Kendi ülkelerinde, bizim bilgi birikimimizle ürün üretmek istiyorlar” diye konuştu.

Ayrıca kompost makineleri gibi evsel atıkları dönüştüren büyük ekipmanlar ürettiklerinin de bilgisini veren Çelik, “Bu makineler, karbon salımını sıfırlamaya yönelik hedeflerimize katkı sağlıyor. Şu anda elektrikli süpürge araçlarımız üzerinde çalışıyoruz ve saha testlerimiz devam ediyor. Tüm ürün gamımızı elektrikli hale getirerek çevre dostu ekipmanlar sunmayı ve elektrikli süpürge araçlarımızın 2025 yılında sokaklarda olmasını hedefliyoruz” dedi.

Atık teknolojilerinde ülke durumunu da değerlendiren Çelik, “Türkiye, atık teknolojilerinde Avrupa ile Doğu arasında bir köprü görevi üstleniyor. Avrupa’dan edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi Doğu’ya aktarırken, aynı zamanda bu alanda bilinçlenme sürecini yaşayan bir ülkeyiz. Bugün itibarıyla dünya standartlarını yakalamış durumdayız ve birçok üçüncü dünya ülkesine göre daha iyi bir konumdayız” diye ekledi.

Avrupa’nın şehir temizliğinde duyulan ihtiyacı belirlediğini ve ona uygun çözümler geliştiren bir yaklaşım benimsediğini belirten Çelik, “Biz ise genellikle bu çözümlerden esinlenerek ilerliyoruz. Bu konuda henüz istenilen seviyede değiliz. Bu bilinç eksikliği, çözümlerimizin sürdürülebilir olmasının önünde bir engel oluşturuyor. Toplum farkındalığının artması ve bu konuların eğitim müfredatında yer alması gerektiğine inanıyorum” ifadelerinde bulundu.

Halka arz olmaya hazırlanıyoruz

Önümüzdeki dört yıl içinde borsaya açılmayı hedeflediklerinin bilgisini veren Kademe Genel Müdürü Kenan Çelik, “Borsada yer almak, uluslararası iş birliklerimizi kuvvetlendirecek ve dünyanın büyük oyuncularıyla ortak ürün geliştirme fırsatları sunacak. Bu ortaklıklar sayesinde hem kendi markamızla hem de iş ortaklarımızın markalarıyla ürünlerimizi global pazara sunacağız. Nihai hedefimiz, sektörümüzde standartları belirleyen bir firma olmak ve Avrupalı şirketlerin bizden ilham almasını sağlamak” dedi.

Artık esinlenen değil, esinlenilen marka olacağız

Son iki yıldır istikrarlı bir şekilde büyüyen ciroyla İSO İkinci 500 listesine girmeyi hedeflediklerinin bilgisini veren Kademe Genel Müdürü Kenan Çelik, “Yıl sonuna kadar hedeflediğimiz 1.1 milyar TL’lik ciroya ulaştık ve hedefimizi tutturduk. 2025 yılı itibarıyla da İSO İkinci 500 listesinde yer alma hedefine ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Hedefimiz, atık yönetimi alanında dünyanın en güçlü oyuncuları arasında yer almak ve uzun vadede en güçlü 3’ten biri olmak. Bunun için de markalaşma yatırımı yapıyoruz. Altyapımız ve vizyonumuz bu hedefe ulaşmak için fazlasıyla yeterli. Bugün, dünyanın önde gelen firmaları çalışmalarımızı yakından takip ediyor. Ancak biz artık esinlenen değil, esinlenilen bir marka olmak istiyoruz” diye ekledi.

Yeni pazar hedefleri Sahra Altı Afrika ve Avustralya

Hali hazırda Rusya, Suudi Arabistan, Endonezya ve Brezilya pazarlarında yer aldıklarının bilgisini veren Kademe Genel Müdürü Kenan çelik, “Şu anda Rusya’da bir ofisimiz var ve Suudi Arabistan’da da açılış hazırlıkları yapıyoruz. Ancak Brezilya ve Endonezya gibi ülkelerde atık yönetimi kültürünün yerleşmesi gerekiyor. Bu bölgelere uzun vadeli hedeflerimiz arasında yatırım planlıyoruz. Yeni pazarlar arasında Sahra altı Afrika ve Avusturalya var” bilgisini paylaştı.

En iyi 5 mühendisin 3’ü bizde

Sektördeki deneyimi Kademe ekibine entegre ettiklerini söyleyen Kenan Çelik, “Kadromuzda sektörün en tecrübeli mühendislerini bulunduruyoruz. Öyle ki, Türkiye’de bu alanda yetişmiş 5 mühendis varsa, 3’ü bizim bünyemizde. Bu bir maliyet unsuru, ancak aynı zamanda rekabet avantajımızın temel taşlarından biri. Dünya devleri, ürünlerini bize fason ürettirmek için talepte bulunuyor. Bu süreçte onların yaklaşımını, mühendislik perspektiflerini de analiz ediyoruz. Bu bilgilerle kendi çözümlerimizi geliştiriyoruz. Bu sayede ürettiğimiz ürünler rakiplerimizden yüzde 30 daha uygun maliyetle piyasaya sunuluyor. Rakiplerimizin maliyeti, bizim satış fiyatımıza denk geliyor. Bu da sektörde fark yarattığımızın bir göstergesi” dedi.