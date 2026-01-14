İthalatın önüne 10 milyar liralık yatırımla geçecek

Eti Alüminyum, üretim portföyünü katma de­ğerli ürünlerle genişlet­meye odaklandığı 2025 yılında, devam eden haddehane yatırı­mı, AR-GE çalışmaları ve yeşil enerji hamleleriyle sanayi alt­yapısını güçlendirmeyi sürdür­dü. Şirketten yapılan açıkla­mada, alüminyumun savunma sanayisinden yüksek nitelikli sanayi uygulamalarına uzanan geniş kullanım alanlarında da­ha nitelikli ve stratejik üretim kabiliyeti oluşturulmasının he­deflendiği belirtildi.

Üretim gü­cünü ürün çeşitliliği ve teknik yetkinlik ekseninde yeniden yapılandıran Eti Alüminyum, stratejik sektörlere yönelik üre­tim kapasitesini güçlendirir­ken, Konya’nın Seydişehir ilçe­sinde yarım asrı aşkın süredir devam eden üretim faaliyetleri­ni AR-GE, verimlilik ve sürdü­rülebilirlik odaklı yatırımlarla destekledi.

Eti Alüminyum’un 2025 yılın­daki en önemli yatırım başlıkla­rından biri, yapımı devam eden yeni haddehane yatırımı oldu. Toplam yatırım tutarı 10 mil­yar lirayı aşan tesisin, ilk etap­ta 100 bin ton üretim kapasite­siyle devreye alınması, ilerle­yen aşamalarda ise kapasitenin 200-250 bin ton seviyelerine çıkarılması hedefleniyor.

Had­dehane yatırımıyla birlikte, sa­vunma sanayi, havacılık ve ileri imalat sektörleri için kritik öne­me sahip sıcak ve soğuk hadde ürünlerinin yurt içinde üretil­mesi amaçlanıyor. Bu yatırım­la, Türkiye’nin yassı alüminyum ürünlerde ithalata olan bağımlı­lığının azaltılması, yıllık yakla­şık 600 milyon dolarlık ithala­tın önüne geçilmesi ve Seydişe­hir’de uzun vadeli istihdam ile ekonomik hareketliliğin destek­lenmesi planlanıyor.

Ar-Ge ile yeni üretim alanları

Kapasite yatırımlarının yanı sıra AR-GE faaliyetleriyle üre­tim yetkinliğini güçlendiren Eti Alüminyum, yürütülen çalışma­lar sonucunda özel alümina üre­tim hattını devreye aldı. Yıllık 40 bin ton kapasiteye ulaşma­sı hedeflenen bu hatla, savunma sanayi, seramik ve termal izolas­yon gibi stratejik alanlarda kul­lanılan, yüksek saflık ve daya­nım gerektiren alüminanın yurt içi üretimine başlandı.

AR-GE çalışmaları kapsamında ayrı­ca, alüminyum üretim sürecin­de ortaya çıkan boksit atığından lityum geri kazanımına yönelik pilot üretim çalışması başarıy­la tamamlandı. Petrokimya sek­töründe kullanılan katalizörle­rin yerli üretimine yönelik test süreçleri devam ederken, olum­lu sonuçlar alınması halinde it­hal edilen bu girdinin Türkiye’de üretilmesi hedefleniyor.

Yeşil enerji yatırımlarıyla düşük karbonlu üretim

Eti Alüminyum, 2025 yılın­da üretim faaliyetlerini ener­ji yatırımlarıyla birlikte ele ala­rak yeşil dönüşüm stratejisini güçlendirdi. Bu kapsamda Sey­dişehir’deki 189 megavat güneş enerjisi kurulu gücüne ek ola­rak, Gaziantep’te 95 megavat ve Çumra’da 4 megavat kapasiteli GES yatırımları devreye alındı. Sivas’ta planlanan 42 megavat kapasiteli yeni GES yatırımıy­la birlikte, şirketin güneş ener­jisindeki toplam kurulu gücü­nün 330 megavata ulaşması he­defleniyor.

Yenilenebilir enerji yatırımları, Eti Alüminyum’un üretimde kullandığı elektriğin tamamını temiz enerji kaynak­larından karşılamayı amaçlayan “yeşil alüminyum” vizyonunun temel unsurları arasında yer alı­yor. Oymapınar Hidroelektrik Santrali ile başlayan dönüşüm süreci, güneş enerjisi yatırımla­rıyla genişletilerek düşük kar­bonlu üretim yaklaşımının kalı­cı hale getirilmesini amaçlıyor.

Çevre, insan kaynağı ve sanayi-okul iş birliği

Eti Alüminyum, düşük kar­bonlu üretim yaklaşımını saha­daki çevresel sorumluluk uygu­lamalarıyla da destekledi. 11 Ka­sım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yürütülen çalışma­larla 37 bin 900 fidan toprakla buluşturulurken, bu fidanların büyüme sürecinde yılda yakla­şık 490 ton karbonu atmosfer­den temizlemesi öngörülüyor.

Şirket, 2025 yılında nitelikli in­san kaynağının geliştirilmesine yönelik çalışmalarına da devam etti. Milli Eğitim Bakanlığı iş­birliğiyle yürütülen Sanayi Z.0 Programı kapsamında Seydişe­hir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine burs, staj ve uygulamalı eğitim desteği sağ­landı. Program kapsamında bu­güne kadar 200 öğrenci tesisler­de staj yaparken, 180 öğrenciye burs desteği sunuldu.

“Geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren üretim gücü"

Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, alüminyumun artık yalnızca bir sanayi girdisi olmadığını belirtti. Arkan, alüminyumun savunmadan enerjiye, ileri teknolojiden yeşil dönüşüme kadar pek çok alanın stratejik yapı taşı olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı: “2025’te odağımız, Eti Alüminyum’u bu dönüşümün merkezinde konumlandıracak üretim ve teknoloji altyapısını güçlendirmek oldu.

Haddehane yatırımımız, AR-GE projelerimiz ve yeşil enerji hamlelerimizle bugün attığımız adımların, önümüzdeki yıllarda daha yüksek katma değer, daha güçlü rekabet ve daha sürdürülebilir bir sanayi yapısı yaratacağına inanıyoruz. Bu vizyonla Eti Alüminyum’u yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap verebilen bir üretim gücü haline getirmeyi hedefliyoruz.”