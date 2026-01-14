İthalatın önüne 10 milyar liralık yatırımla geçecek
Eti Alüminyum, 2025 yılında devam eden haddehane yatırımı, AR-GE projeleri ve yeşil enerji hamleleriyle üretim altyapısını güçlendirirken, savunma sanayi ve ileri imalat gibi stratejik sektörlere yönelik yerli ve yüksek katma değerli üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.
Eti Alüminyum, üretim portföyünü katma değerli ürünlerle genişletmeye odaklandığı 2025 yılında, devam eden haddehane yatırımı, AR-GE çalışmaları ve yeşil enerji hamleleriyle sanayi altyapısını güçlendirmeyi sürdürdü. Şirketten yapılan açıklamada, alüminyumun savunma sanayisinden yüksek nitelikli sanayi uygulamalarına uzanan geniş kullanım alanlarında daha nitelikli ve stratejik üretim kabiliyeti oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.
Üretim gücünü ürün çeşitliliği ve teknik yetkinlik ekseninde yeniden yapılandıran Eti Alüminyum, stratejik sektörlere yönelik üretim kapasitesini güçlendirirken, Konya’nın Seydişehir ilçesinde yarım asrı aşkın süredir devam eden üretim faaliyetlerini AR-GE, verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarla destekledi.
Eti Alüminyum’un 2025 yılındaki en önemli yatırım başlıklarından biri, yapımı devam eden yeni haddehane yatırımı oldu. Toplam yatırım tutarı 10 milyar lirayı aşan tesisin, ilk etapta 100 bin ton üretim kapasitesiyle devreye alınması, ilerleyen aşamalarda ise kapasitenin 200-250 bin ton seviyelerine çıkarılması hedefleniyor.
Haddehane yatırımıyla birlikte, savunma sanayi, havacılık ve ileri imalat sektörleri için kritik öneme sahip sıcak ve soğuk hadde ürünlerinin yurt içinde üretilmesi amaçlanıyor. Bu yatırımla, Türkiye’nin yassı alüminyum ürünlerde ithalata olan bağımlılığının azaltılması, yıllık yaklaşık 600 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilmesi ve Seydişehir’de uzun vadeli istihdam ile ekonomik hareketliliğin desteklenmesi planlanıyor.
Ar-Ge ile yeni üretim alanları
Kapasite yatırımlarının yanı sıra AR-GE faaliyetleriyle üretim yetkinliğini güçlendiren Eti Alüminyum, yürütülen çalışmalar sonucunda özel alümina üretim hattını devreye aldı. Yıllık 40 bin ton kapasiteye ulaşması hedeflenen bu hatla, savunma sanayi, seramik ve termal izolasyon gibi stratejik alanlarda kullanılan, yüksek saflık ve dayanım gerektiren alüminanın yurt içi üretimine başlandı.
AR-GE çalışmaları kapsamında ayrıca, alüminyum üretim sürecinde ortaya çıkan boksit atığından lityum geri kazanımına yönelik pilot üretim çalışması başarıyla tamamlandı. Petrokimya sektöründe kullanılan katalizörlerin yerli üretimine yönelik test süreçleri devam ederken, olumlu sonuçlar alınması halinde ithal edilen bu girdinin Türkiye’de üretilmesi hedefleniyor.
Yeşil enerji yatırımlarıyla düşük karbonlu üretim
Eti Alüminyum, 2025 yılında üretim faaliyetlerini enerji yatırımlarıyla birlikte ele alarak yeşil dönüşüm stratejisini güçlendirdi. Bu kapsamda Seydişehir’deki 189 megavat güneş enerjisi kurulu gücüne ek olarak, Gaziantep’te 95 megavat ve Çumra’da 4 megavat kapasiteli GES yatırımları devreye alındı. Sivas’ta planlanan 42 megavat kapasiteli yeni GES yatırımıyla birlikte, şirketin güneş enerjisindeki toplam kurulu gücünün 330 megavata ulaşması hedefleniyor.
Yenilenebilir enerji yatırımları, Eti Alüminyum’un üretimde kullandığı elektriğin tamamını temiz enerji kaynaklarından karşılamayı amaçlayan “yeşil alüminyum” vizyonunun temel unsurları arasında yer alıyor. Oymapınar Hidroelektrik Santrali ile başlayan dönüşüm süreci, güneş enerjisi yatırımlarıyla genişletilerek düşük karbonlu üretim yaklaşımının kalıcı hale getirilmesini amaçlıyor.
Çevre, insan kaynağı ve sanayi-okul iş birliği
Eti Alüminyum, düşük karbonlu üretim yaklaşımını sahadaki çevresel sorumluluk uygulamalarıyla da destekledi. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yürütülen çalışmalarla 37 bin 900 fidan toprakla buluşturulurken, bu fidanların büyüme sürecinde yılda yaklaşık 490 ton karbonu atmosferden temizlemesi öngörülüyor.
Şirket, 2025 yılında nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine yönelik çalışmalarına da devam etti. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen Sanayi Z.0 Programı kapsamında Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine burs, staj ve uygulamalı eğitim desteği sağlandı. Program kapsamında bugüne kadar 200 öğrenci tesislerde staj yaparken, 180 öğrenciye burs desteği sunuldu.
“Geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren üretim gücü"
Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, alüminyumun artık yalnızca bir sanayi girdisi olmadığını belirtti. Arkan, alüminyumun savunmadan enerjiye, ileri teknolojiden yeşil dönüşüme kadar pek çok alanın stratejik yapı taşı olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı: “2025’te odağımız, Eti Alüminyum’u bu dönüşümün merkezinde konumlandıracak üretim ve teknoloji altyapısını güçlendirmek oldu.
Haddehane yatırımımız, AR-GE projelerimiz ve yeşil enerji hamlelerimizle bugün attığımız adımların, önümüzdeki yıllarda daha yüksek katma değer, daha güçlü rekabet ve daha sürdürülebilir bir sanayi yapısı yaratacağına inanıyoruz. Bu vizyonla Eti Alüminyum’u yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap verebilen bir üretim gücü haline getirmeyi hedefliyoruz.”