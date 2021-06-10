İTO sadece bir Oda değil ilk gerçek üniversitemizdi

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç’in davetiyle Meclis toplantısına katılan Yalçıntaş’a profesörlük belgesi takdim edildi. Ardından, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Murat Yalçıntaş’ın profesörlük cübbesini giydirdi. Törenin ardından Yalçıntaş için İTO adına hazırlatılan plaketi, İTO Meclis Başkanı Öztürk Oran ve İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç takdim etti.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 2005-2013 yılları arasında iki dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapan Murat Yalçıntaş’a, profesörlük unvanı alması sebebiyle bir tören düzenlendi. Törende Yalçıntaş BMC CEO’su olması sebebiyle de tebrik edildi.

DÜNYA dün Yener Karadeniz imzasıyla Yalçıntaş’ın BMC CEO’su olduğunu duyurmuştu. Törende Murat Yalçıntaş’ın profesörlük cübbesi İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu tarafından giydirildi ve profesörlük belgesi takdim

edildi.

Eğitim faaliyetlerine ve akademik çalışmalara yöneldi

İTO Başkanı Avdagiç, törende yaptığı konuşmada, Murat Yalçıntaş’ı, ticari ve savunma sanayi aracı üreticilerinden BMC’nin CEO’su olması sebebiyle de kutladı. Yalçıntaş’ın İTO başkanlığından ayrıldıktan sonra eğitim faaliyetlerine ve akademik çalışmalara yöneldiğini ve kalıcı hizmetler gerçekleştirdiğini belirten Avdagiç, şöyle devam etti: “Sayın Yalçıntaş, bu gayretlerinin semeresini aldı. Giriştiği her işte başarılı olmasıyla, en iyiyi yapmasıyla bize örnek olan başkanımız, geçen hafta ‘profesör’ unvanını almaya hak kazandı. Güzel bir gelişme daha oldu. Geçen hafta, BMC’nin CEO’su olarak göreve başladı. Sayın Yalçıntaş’ın başarılı çalışmalarını 50 yılı aşkın süredir Türk otomotiv sanayisinde, yerli ve milli teknoloji ile ticari ve savunma sanayi araçları üreten BMC’nin CEO’luğunda da göstereceğinden şüphemiz yoktur. Onunla çalışmaktan, aynı yolda yürümekten büyük mutluluk duyan bir ‘yol arkadaşı’ olarak, Başkanımızın bu mutlu anında yanında olmaktan mutluluk duyuyorum.”

Törende konuşan Murat Yalçıntaş da yaptığı konuşmada, İTO’nun kendisi için sadece bir oda değil, aynı zamanda ilk ‘gerçek üniversitesi’ olduğunu kaydederek, “Biz, bir şehrin ekonomisinden bir ülkenin ekonomisine, bir ülkenin ekonomisinden dünya ekonomisine kadar ekonomi ve ticaretle ilgili bütün deneyim ve birikimlerimizi burada yeniden öğrendik, yeniden inşa ettik, yeni vizyonlar edindik. Sadece ticareti ve ekonomiyi öğrenmedik İTO’da. Kadro olmayı, kalıcı dostluklar kurmayı, ülkemiz için, şehrimiz için üretmeyi de öğrendik. Kitabımız tüm İstanbul, hocalarımız tüm üyelerimizdi” diye konuştu. İSTANBUL - DÜNYA