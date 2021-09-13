İttifak Holding iştiraki Selva Gıda, yem fabrikasını sattı

İttifak Holding iştiraki Selva Gıda, Konya'nın Beyşehir'de bulunan yem fabrikasını 12 milyon 980 bin liraya sattı.

Haziran ayında halka arzı tamamlanan şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Konya'nın Beyşehir ilçesindeki 12 bin 852 metrekare yüzölçümüne sahip arsa üzerinde bulunan yem fabrikasının, Saraç Tarım Ürünleri'ne KDV dahil 12 milyon 980 bin lira bedelle satışına ilişkin olarak taraflar arasında "Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi"düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, sözleşme gereği satış bedeline mahsuben 1 milyon lira kaporanın bugün itibariyle tahsil edildiği ve kalan bakiyenin 11 milyon 980 bin liranın taşınmazın tapusunun alıcıya devri esnasında nakden tahsil edileceği belirtildi.

Tapu devrinin eylül ayı içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Selva Gıda'nın haziran ayında gerçekleşen halka arzında payların yarısından fazlasını Polonyalı ve Maltalı iki fon almıştı.