İttifak Holding’den İmaş Makina için halka arz başvurusu

İttifak Holding, bağlı ortaklığı İmaş Makina’nın halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu.

İttifak Holding’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılana açıklamada, “Bağlı Ortaklığımız İmaş Makina Sanayi A.Ş.'nin halka arz çalışmaları kapsamında, halka arz için gerekli başvuru evrakları 23.02.2022 tarihinde ( Bugün ) Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne teslim edilmiştir. 1989 yılında buğday, mısır, çavdar, yulaf, arpa gibi tahılların un ve irmik haline getirilmesinde kullanılan makinelerin ve anahtar teslimi tesislerin üretilmesi ve kurulması faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla İttifak Holding bünyesinde kurulmuş olan İmaş, günümüzde tahıl değirmenciliği sektöründe Milleral, yem değirmenciliği sektöründe Viteral, şeritli ve daire testere tezgahları sektöründe Cuteral ve çelik konstrüksiyon sektöründe Steral markalarıyla üretim ve satış faaliyetlerini yürütmektedir.” denildi.