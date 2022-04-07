İttifak Holding'den sermaye tavanını yükseltme kararı

İttifak Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile kayıtlı sermaye tavanını 600 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi kararı aldığını duyurdu.

Açıklamaya göre karar, kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin 2021 yılı sonunda bitmesi ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmek istenmesi nedeniyle alındı.

Holdingden KAP’a yapılan açıklama şöyle: “Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin 2021 yılı sonunda bitmesi ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmek istenmesi nedeniyle,

1)Yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2022-2026 yılları arasında geçerli olacak şekilde 600.000.000 TL (AltıyüzmilyonTürkLirası)'dan 2.000.000.000 TL (İkimilyarTürkLirası)'na yükseltilmesine,

2)Bu kapsamda, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7.maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.”