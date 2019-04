İTÜ Teknokent'ten çıkan SMG, 30 ülkeye hizmet veriyor

26 Mart 2019

Gül Gürer Alimgil, Moris Alhale ve Serkan Polat tarafından 2009 yılında kurulan SMG; müzik, telif ve teknolojiyi aynı potada buluşturuyor. Sektörü için bir ilk olan marka, kapalı devre merkezi müzik yayını hizmeti veriyor. SMG’nin müzik yapım markası Snapmuse bünyesinde DJ’ler, müzisyenler, yapımcılar ve ses mühendisleri ile sayısı 3 bini bulan kendi şarkılarını da üreten marka, müzik ile teknolojiyi birlikte kullanıyor.

Pazarın yüzde 50'sine ulaştı

Türkiye’de ve dünyada kendi geliştirdiği yazılım ve kendi ürettiği müzik ile dijital yayın yapan tek kurum olduğu belirtilen SMG, bugün 30 ülkede, 10 bini aşkın noktada 700’den fazla kuruma telifli müzik yayını hizmeti sunarken, Türkiye pazarının da yüzde 50’sinin ihtiyaçlarını tek başına karşılıyor. Teknolojiye yaptığı yatırım ile 2017 yılında Teknokent’e girmeye hak kazanan kurum, Türkiye’de en hızlı büyüyen şirketlerin yer aldığı Deloitte Technology Fast50 Programı’nda 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında sıralamaya dâhil olarak, dört yıl art arda bu listeye girdi.

İTÜ Teknokent'ten teknoloji ihracı

İTÜ ARI Teknokent’te çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Serkan Polat, Türkiye’de bir ilk olan teknolojilerini anlatırken şunları söyledi :

“Türkiye’de ve dünyada kendi geliştirdiğimiz yazılım ile dijital müzik yayını yapan tek şirket olarak, yazılımımızla ilgili yeni projelerimizi İTÜ ARI Teknokent’teki ofisimizde gerçekleştiriyoruz. 2017 yılında Teknokent’e girmeye hak kazandık. Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri arasından sıyrılıp, İTÜ Teknokent’te yer almak ve üç yıldır orada olmak bizim için gerçekten çok önemli. Aynı zamanda teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde kendimize ait yazılımla bu teknolojik gelişimlere katkı sağlamak da mutluluk verici. Teknokent’teki çalışmalarımıza devam edip müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yazılımımızı geliştirmeye devam edeceğiz.”

Standart yayına çağ atlatan teknoloji…

Sektöre pek çok yenilik getirdiklerini dile getiren Polat, “Biz sektöre adım attığımızda bu işi yapan bazı kurumlar vardı. Çoğu radyo geçmişli olan bu kurumlar, broadcast kökenli idi. Yani tek bir frekans üzerinden yayın yapıyor ve tüm müşterilerine aynı yayını sunuyordu. İnternet üzerinden yayın yapılmaya başlandığında da aynı mantık ile çalışmalarına devam ettiler. Tek yayın, farklı noktalar prensibi ile çalıştılar. Biz aynı markanın farklı noktalarındaki değişik ihtiyaçları üzerine odaklandık. Bunun üzerine bir yazılım geliştirdik. Yazılımımızın yüklü olduğu SMG Player’ı hedef noktadaki bilgisayara yüklüyoruz ya da SMG music-box donanımımızı kullanıma sunuyoruz. Music-boxlar’a yazılım ve eserleri yüklemiş olarak kullanıma sunuyoruz. SMG Player yazılımı ise tüm işletim sistemleriyle uyumlu. Her bir bilgisayara çalma listeleri ile ilgili komutları yolluyoruz. Bir değişiklik talebi geldiğinde kolaylıkla müdahale edebiliyoruz” dedi.

“Türkiye’deki teknolojik koşulları göz önüne aldık”

Teknolojilerini geliştirirken Türkiye’deki hassasiyetlere dikkat ettiklerini anlatan Polat, “Hizmet vermeye başlamadan önce Türkiye koşullarını göz önünde bulundurduk. Türkiye’de halen her şehirde ya da aynı şehirde olsa bile her şubede internet hızı sabit değil. Kurumların pek çoğu internet bağlantılarını kurum için haberleşme için kullanıyor ve oldukça düşük hızlı hizmet sunuyor. Hal böyle olunca onlara farklı bir hizmet anlayışı ile yaklaşmak gerektiğini düşündük. Biz internet üzerinden streaming metoduyla değil depola - çal yöntemiyle yayın yapıyoruz. Böylelikle bağlantısının kesildiği ya da hızının düştüğü anlarda bile yayın kesilmiyor. Söz konusu yayın noktası kota problemi yaşamıyor. Mesai saatlerinde internet bağlantısı kullanılmadığı için kurum içi internet trafiği aksamıyor. Ayrıca her noktada istek ve talepler doğrultusunda yayın yapabiliyoruz. Mesela 100 şubeli bir kurumun her bir şubesi için aynı anda farklı içerikler hazırlayıp, çalabiliyoruz” diye konuştu.

Tekrara düşmeyen anons ve jingle’lar…

Bu sayede kurumların tüketici ve çalışanlara vermek istedikleri mesajları da kolaylıkla verebildiğine değinen Polat, “Akıllı yazılımımız sayesinde mağaza içi müziği kontrol edebilir, istenilen anons ve jingle’ı yayınlayabilir hale getiriyoruz ve halka açık yerlerde kurumların dilediği mesajı rahatlıkla verebilmesini sağlıyoruz. Profesyonel ekibimiz tarafından hazırlanan müzik listeleri o markanın müşteri kitlesi ve imajı ile eşleşiyor. Farklı saatlere ya da yılın farklı dönemlerine yönelik yayın programlaması yapabiliyoruz. Düzenli güncellemelerle tekrara düşmüyoruz” dedi.

Binlerce şubeli market zincirlerinden otellere kadar geniş bir işletme yelpazesine seslenen SMG, kendi geliştirdiği yazılımı sayesinde hizmet verdiği firmalarda müzik yayınını tek merkezden gerçekleştiren marka, kurumların ihtiyacına yönelik tüm işletme müziği çözümlerini özel listeler halinde paylaşıyor ve yönetiyor. 7/24 teknik destek sunarak anlık taleplere yanıt veriyor.