IWC, Mercedes’den ilham alan iki yeni saat modelini tanıttı

I WC Schaffhausen imzalı Big Pilot’s Watch ve Mercedes-Benz G-Class köklü miraslarından aldıkları güçle benzer bir geçmişi paylaşıyor. İkisi de başlangıçta belirli fonksiyonları cevap vermek amacıyla üretildi. Birinin işlevselliği okunaklı kadran ve sağlamlıkta, diğerininki off-road kapasitesinde gizli. Yıllar içinde faydacı karakterlerini koruyarak modern tasarım ikonları haline gelmeyi başardılar. İsviçreli lüks saat üreticisi, Mercedes-AMG ile sürdürdüğü yaklaşık 20 yıllık ortaklığın ardından bu ikonları iki özel Big Pilot’s Watch modeliyle onurlandırıyor. Son derece sağlam ve dirençli kasa materyallerinden yapılan modellerde far ya da stepne kılıfı gibi G-Class’a özgü tasarım özelliklerinin tekrarlandığını görmek mümkün. Modellerden birinin kasası ve kurma düğmesi 18 karat Armor Gold®’dan yapıldı. İkinci model ise seramik matris kompozit (CMC) kasayla donatılmış ilk IWC saati.

Mikrofiber astarlı kayış

Big Pilot’s Watch AMG G 63 (Ref. IW501201) 18 karat Armor Gold® kasa ve kurma düğmesi, siyah kadran ve mikrofiber astarlı siyah kauçuk kayış barındırıyor. Siyah ve altın rengi renk kodunun ilham kaynağı yakın zamanda piyasaya çıkan Mercedes-AMG G 63 “Grand Edition” modelinin dış boyası ve kabin detaylarından ilham aldı. Armor Gold® altının sertlik standardını tam anlamıyla yeni bir seviyeye yükselterek bu nispeten yumuşak değerli metali dış etkenlere karşı çok daha dayanıklı hale getiren inovatif bir alaşım elde edildi. Özel alaşım gelişmiş mikro-yapısı sayesinde geleneksel 5N altına kıyasla hayli sert ve su geçirmez nitelikte. Big Pilot’s Watch AMG G 63 kumlanmış yüzeyler ve perdahlı kenarların kombinasyonuyla seçkin ve çağdaş bir karakter kazanıyor.

Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) ile yapılan iş birliğiyle üretildi. Kullanılan materyal özelliklerinden dolayı darbelere olağanüstü toleranslı bir yapıya sahip.

Ayrıca termal şoklardan etkilenmedikleri için hafiflik, dayanıklılık ve ısı direnci gibi havacılıktan spor ve lüks otomobiller için fren diski üretimine kadar son derece yüksek standartlar talep eden uygulamalarda da tercih ediliyor.