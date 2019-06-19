İyilik Yap, Fark Yarat Projesi'nde ikinci adım

19 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Yeşim Tekstil Sosyal Sorumluluk ve Çevre Kulübü başta olmak üzere firma bünyesindeki tüm kulüplerin desteği ile hayata geçirilen İyilik Yap Fark Yarat projesi kapsamındaki kermeste; firma çalışanları, firma tedarikçileri ve Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi öğrencileriyle öğretmenleri tarafından hazırlanan yiyecekler ve ürünler Yeşim gönüllüleri tarafından stantlarda satışa sunuldu. Gıda, hazır giyim ve ev tekstil ürünlerinin yer aldığı iki günlük kermes organizasyonuna, Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi öğrenci orkestrası da birbirinden güzel parçalarıyla renk kattı.

“Eğitime destek olmaya devam edeceğiz”

Kermesin ikinci gününe katılan Yeşim Tekstil CEO’su Şenol Şankaya da alandaki stantları tek tek ziyaret etti. Yeşim çalışanlarının değerli bir projeye imza attığını ifade eden Şankaya, kermesten elde edilen gelirle babası merhum Şükrü Şankaya tarafından yaptırılan ve onun adını taşıyan okullara destek olarak okulların bazı eksiklerini gidermeye çalıştıklarını söyledi. Şankaya, “Geçtiğimiz yıl Panayır Şükrü Şankaya İlkokuluna destek olarak konferans salonunun yenilenmesini sağlamıştık. Bu yılki desteğimizi de Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi’ne yapmak istedik. Çalışanlarımızın gayretleriyle toplanan bağışlar ve Yeşim Tekstil’in de kurumsal olarak yapacağı bağışla okulumuzun bilgisayar odasını yenilemeyi ve birtakım ihtiyaçlarını karşılamayı planlıyoruz. Bu tür projelerle farkındalık yaratmaya ve eğitime destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.