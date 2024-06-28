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İyzico 3 yıl içinde 10 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor

 Pazarın büyük oyuncuları arasında yer alan iyzico odağına dijitalleşmeyi aldı. Önümüzdeki üç yıl içinde 10 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen iyzico CEO’su Orkun Saitoğlu, “Ana hedeflerimiz arasında paydaşlarımız ve ekosistemimiz için yepyeni dijital bir dünyaya ulaşmak yer alıyor” dedi.

Dünya Gazetesi
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Türkiye’de finansal tekno­loji sektöründe teknoloji ve dijitalleşmenin de hız­lanmasıyla büyümesine devam ediyor. Geçen yıl 215 milyon iş­lem adedine ve 130 milyar lira­lık bir hacme ulaştıklarını söyle­yen iyzico CEO’su Orkun Saitoğ­lu, “Üye iş yeri sayımız 2023’te 120 bine çıktı. Dijital cüzdanı­mızı kullanan bireysel kullanı­cı sayımız 6 milyona çıktı. Bu rakamı önümüzdeki üç yıl içe­risinde 10 milyona çıkarmayı hedefliyoruz.

Paynet’i satın al­ma motivasyonumuzun arkasın­da sektör liderliğimizi güçlen­dirmek yatıyor. iyzico'nun ürün yelpazesini genişleterek rekabetçi finansal teknoloji sektöründe daha da güçlü bir oyuncu olmak istiyoruz. Prosus’un küre­sel alanda sahip olduğu konumu ve hedeflerini de göz önünde bu­lundurduğumuzda, Paynet ile at­tığımız bu güçlü adım ve onların B2B ödeme ve tahsilat alanında­ki tecrübelerini iyzico bünyesine katmak, mevcut stratejimiz ışı­ğında yaptığımız bir satın alma oldu” diye konuştu.

Yeni odak alanlarınız neler olacak? Dijitalleşme ve ürün geliştirme konusundaki he­defleriniz neler?

Pazarın en büyük oyuncuları­nın başında geliyoruz. Ana he­deflerimiz arasında paydaşları­mız ve ekosistemimiz için yep­yeni dijital bir dünyaya ulaşmak yer alıyor.

Gündemi ve trendle­ri takip eden bir ekosisteme sa­hibiz. Bu ödeme ekosisteminde kullanıcılarımızın aradıklarını bulacakları, onlara fayda sağla­yan ve kazandıran bir döngü ola­cak.

Dijitalleşme yoluyla özel­likle KOBİ’lerin performans ve verimliliklerinde sağlanacak ar­tışın ülkemizin ekonomik büyü­mesi açısından da öneminin far­kındayız.

Dijitalleşmeyi ve teknolojik trendleri odağımıza alarak, KO­Bİ’lerin büyümesi için onlara yol arkadaşı olacağız. Geçen yıl üye işyerlerimiz için finansmandan raporlamaya, nakit yönetimin­den pazarlama ve CRM araçla­rına kadar pek çok çözüme kolay ve güvenilir şekilde ulaşmalarını sağlayacak çözümler üretmeye başladık. Bu yıl da çalışmaları­mızın çıktılarını alacağımız bir dönem olacak. Son kullanıcılar için de alışveriş deneyimini uç­tan uca sahiplenip ödeme opsi­yonlarımızı geliştiriyoruz.

Online alışverişin yanı sıra iy­zico Cep POS ürünüyle alıcı ve satıcıyı fiziksel ortamda da bu­luşturan iyzico’nun bu alanda­ki yatırımları da devam edecek. Perakende kanalında rafta, re­yonda ve kapıda ödeme alma de­neyimini iyileştirecek çözüm­ler üzerinde çalışıyoruz. Üye iş­yerlerimizin hem fiziki hem de internet mağazalarındaki tüm ödeme alma işlemlerini tek pa­nelden kontrol edebilmeleri için çalışıyoruz. Çoklu kanallardaki tüm finansal ihtiyaçlarını ve na­kit akışlarını kolayca yönetebi­lecekleri uçtan uca servisler sağ­layacağız.

Paynet’in satın alması tüm hedeflerimize ulaşmak adına önemli kazanımlar sağlayacak. Bu açından verimli bir süreç ola­cağına inanıyoruz.

Uzun vadede stratejik viz­yonunuz ve şirketin geleceği­ne ilişkin görüşleriniz nedir?

iyzico, üye işyeri ve bireysel kullanıcı arasında ödeme alın­masını sağlayan güven köprü­sü görevini üstleniyor. İlk 10 yı­lımızda her iki paydaşımız için ödemeleri güvenle dijitalleştir­dik, buradaki hedefimizi loko­motif ürün ve hizmetlerimizle tamamladık.

Ancak artan rekabet ile ve bah­settiğimiz gibi özellikle KOBİ’ler için dijitalleşmek ve dönüşüme uyum sağlamak kaçınılmaz oldu. iyzico olarak üye işyerlerimize bu alanda da destek olmayı ken­dimize hedef ve amaç edindik.

KOBİ’lerimizin büyüme yol­culuklarında dijitalleşmeleri ve rekabette ayakta durabilmeleri için hazırladığımız yeni ürün ve paket hizmetlerini onlarla çok yakında buluşturacağız.

KOBİ’lerin dijitalleşmesinde çözülecek daha çok problemler olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple finansal hizmetleri demokratik­leştirme vizyonunda yol almaya devam edeceğiz.

İşlerini büyütmelerinde, yurt­dışına satış yapma noktasında, sağlıklı rekabet edebilmelerin­deki ürün gammızı da genişlet­mek istiyoruz.

Bireysel kullanıcılarımız için de e-ticaret tarafında güvenle alışveriş yapabilecekleri çözüm­ler geliştirdik.

Finansal kapsayıcılığın ar­tacağı çözümleri hem üye işye­ri ağımızda hem de tüketici ağı­mızda bir biriyle rahat bir şekilde ticaret yapabilmeleri için çalış­malar yapacağız. Finansal çö­züm esnekliğinden faydalanabi­lecekler ürünler geliştirtirmeye devam edeceği.

iyzico-Paynet birleşmesiyle hizmet verdiğimiz markaların, holdinglerin ağı çok daha faz­la gelişecek. Dolayısıyla bu yeni üyelerimizin başka problemle­rine odaklanıp yeni çözümler ge­liştirebiliriz.

Dijitalleşme ile beraber finan­sal teknolojiler pazarının daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Bu sebeple yeni projelere ihtiyaç ol­duğunu biliyoruz.

Gelecekte ürün ve hizmet­lerde nasıl bir değişiklik bek­leniyor? Neler hedefliyorsu­nuz?

Dijitalleşme yolculuğumuz­da sürekli değişim ve gelişimin kaçınılmaz olduğunu biliyoruz. Hem dış hem iç müşterilerimi­ze daha iyi çözümler sunmamızı sağlayacak teknolojileri, çalışma metotlarımıza ve iş modelleri­mize entegre etmek için hazırla­dığımız planlamalarımız ve he­deflerimiz var.

Bireysel kullanıcılarımıza sunduğumuz hizmetleri geliştir­mek önceliklerimiz arasında yer alıyor: Alışverişin avantajlı dün­yası ile buluşturmaktan bahse­debiliriz. Günümüzde dijitalleş­me ile fiziksel bağımlılıklardan uzaklaşarak mobil halde yaşama isteğimizin artığı da bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.

Bu isteğimiz birçok alışkanlık gibi finansal hizmetlere de yan­sıdı ve devrim niteliğinde geliş­meleri ortaya çıkardı. Fiziki kart kullanımının oldukça azaldığı, kusursuz bir alışveriş deneyimi sunma hedefi ile büyüyen dijital cüzdanımızın daha aktif kulla­nılması çalışmalarına odaklan­mış durumdayız. Kullanıcıları­mızı tüm ödeme sürecinde uçtan uca dijital bir deneyim bekliyor.

 