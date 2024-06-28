İyzico 3 yıl içinde 10 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor
Pazarın büyük oyuncuları arasında yer alan iyzico odağına dijitalleşmeyi aldı. Önümüzdeki üç yıl içinde 10 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen iyzico CEO’su Orkun Saitoğlu, “Ana hedeflerimiz arasında paydaşlarımız ve ekosistemimiz için yepyeni dijital bir dünyaya ulaşmak yer alıyor” dedi.
Türkiye’de finansal teknoloji sektöründe teknoloji ve dijitalleşmenin de hızlanmasıyla büyümesine devam ediyor. Geçen yıl 215 milyon işlem adedine ve 130 milyar liralık bir hacme ulaştıklarını söyleyen iyzico CEO’su Orkun Saitoğlu, “Üye iş yeri sayımız 2023’te 120 bine çıktı. Dijital cüzdanımızı kullanan bireysel kullanıcı sayımız 6 milyona çıktı. Bu rakamı önümüzdeki üç yıl içerisinde 10 milyona çıkarmayı hedefliyoruz.
Paynet’i satın alma motivasyonumuzun arkasında sektör liderliğimizi güçlendirmek yatıyor. iyzico'nun ürün yelpazesini genişleterek rekabetçi finansal teknoloji sektöründe daha da güçlü bir oyuncu olmak istiyoruz. Prosus’un küresel alanda sahip olduğu konumu ve hedeflerini de göz önünde bulundurduğumuzda, Paynet ile attığımız bu güçlü adım ve onların B2B ödeme ve tahsilat alanındaki tecrübelerini iyzico bünyesine katmak, mevcut stratejimiz ışığında yaptığımız bir satın alma oldu” diye konuştu.
Yeni odak alanlarınız neler olacak? Dijitalleşme ve ürün geliştirme konusundaki hedefleriniz neler?
Pazarın en büyük oyuncularının başında geliyoruz. Ana hedeflerimiz arasında paydaşlarımız ve ekosistemimiz için yepyeni dijital bir dünyaya ulaşmak yer alıyor.
Gündemi ve trendleri takip eden bir ekosisteme sahibiz. Bu ödeme ekosisteminde kullanıcılarımızın aradıklarını bulacakları, onlara fayda sağlayan ve kazandıran bir döngü olacak.
Dijitalleşme yoluyla özellikle KOBİ’lerin performans ve verimliliklerinde sağlanacak artışın ülkemizin ekonomik büyümesi açısından da öneminin farkındayız.
Dijitalleşmeyi ve teknolojik trendleri odağımıza alarak, KOBİ’lerin büyümesi için onlara yol arkadaşı olacağız. Geçen yıl üye işyerlerimiz için finansmandan raporlamaya, nakit yönetiminden pazarlama ve CRM araçlarına kadar pek çok çözüme kolay ve güvenilir şekilde ulaşmalarını sağlayacak çözümler üretmeye başladık. Bu yıl da çalışmalarımızın çıktılarını alacağımız bir dönem olacak. Son kullanıcılar için de alışveriş deneyimini uçtan uca sahiplenip ödeme opsiyonlarımızı geliştiriyoruz.
Online alışverişin yanı sıra iyzico Cep POS ürünüyle alıcı ve satıcıyı fiziksel ortamda da buluşturan iyzico’nun bu alandaki yatırımları da devam edecek. Perakende kanalında rafta, reyonda ve kapıda ödeme alma deneyimini iyileştirecek çözümler üzerinde çalışıyoruz. Üye işyerlerimizin hem fiziki hem de internet mağazalarındaki tüm ödeme alma işlemlerini tek panelden kontrol edebilmeleri için çalışıyoruz. Çoklu kanallardaki tüm finansal ihtiyaçlarını ve nakit akışlarını kolayca yönetebilecekleri uçtan uca servisler sağlayacağız.
Paynet’in satın alması tüm hedeflerimize ulaşmak adına önemli kazanımlar sağlayacak. Bu açından verimli bir süreç olacağına inanıyoruz.
Uzun vadede stratejik vizyonunuz ve şirketin geleceğine ilişkin görüşleriniz nedir?
iyzico, üye işyeri ve bireysel kullanıcı arasında ödeme alınmasını sağlayan güven köprüsü görevini üstleniyor. İlk 10 yılımızda her iki paydaşımız için ödemeleri güvenle dijitalleştirdik, buradaki hedefimizi lokomotif ürün ve hizmetlerimizle tamamladık.
Ancak artan rekabet ile ve bahsettiğimiz gibi özellikle KOBİ’ler için dijitalleşmek ve dönüşüme uyum sağlamak kaçınılmaz oldu. iyzico olarak üye işyerlerimize bu alanda da destek olmayı kendimize hedef ve amaç edindik.
KOBİ’lerimizin büyüme yolculuklarında dijitalleşmeleri ve rekabette ayakta durabilmeleri için hazırladığımız yeni ürün ve paket hizmetlerini onlarla çok yakında buluşturacağız.
KOBİ’lerin dijitalleşmesinde çözülecek daha çok problemler olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple finansal hizmetleri demokratikleştirme vizyonunda yol almaya devam edeceğiz.
İşlerini büyütmelerinde, yurtdışına satış yapma noktasında, sağlıklı rekabet edebilmelerindeki ürün gammızı da genişletmek istiyoruz.
Bireysel kullanıcılarımız için de e-ticaret tarafında güvenle alışveriş yapabilecekleri çözümler geliştirdik.
Finansal kapsayıcılığın artacağı çözümleri hem üye işyeri ağımızda hem de tüketici ağımızda bir biriyle rahat bir şekilde ticaret yapabilmeleri için çalışmalar yapacağız. Finansal çözüm esnekliğinden faydalanabilecekler ürünler geliştirtirmeye devam edeceği.
iyzico-Paynet birleşmesiyle hizmet verdiğimiz markaların, holdinglerin ağı çok daha fazla gelişecek. Dolayısıyla bu yeni üyelerimizin başka problemlerine odaklanıp yeni çözümler geliştirebiliriz.
Dijitalleşme ile beraber finansal teknolojiler pazarının daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Bu sebeple yeni projelere ihtiyaç olduğunu biliyoruz.
Gelecekte ürün ve hizmetlerde nasıl bir değişiklik bekleniyor? Neler hedefliyorsunuz?
Dijitalleşme yolculuğumuzda sürekli değişim ve gelişimin kaçınılmaz olduğunu biliyoruz. Hem dış hem iç müşterilerimize daha iyi çözümler sunmamızı sağlayacak teknolojileri, çalışma metotlarımıza ve iş modellerimize entegre etmek için hazırladığımız planlamalarımız ve hedeflerimiz var.
Bireysel kullanıcılarımıza sunduğumuz hizmetleri geliştirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor: Alışverişin avantajlı dünyası ile buluşturmaktan bahsedebiliriz. Günümüzde dijitalleşme ile fiziksel bağımlılıklardan uzaklaşarak mobil halde yaşama isteğimizin artığı da bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.
Bu isteğimiz birçok alışkanlık gibi finansal hizmetlere de yansıdı ve devrim niteliğinde gelişmeleri ortaya çıkardı. Fiziki kart kullanımının oldukça azaldığı, kusursuz bir alışveriş deneyimi sunma hedefi ile büyüyen dijital cüzdanımızın daha aktif kullanılması çalışmalarına odaklanmış durumdayız. Kullanıcılarımızı tüm ödeme sürecinde uçtan uca dijital bir deneyim bekliyor.