iyzico Kadın Girişimci Destek Programı’nın üçüncü dönem başvuruları başladı

Türkiye'de fintech ekosistemi oyuncularından iyzico, kadın girişimcilerin hayatını kolaylaştırarak onlara destek olma amacıyla "iyzico Kadın Girişimci Destek Programı"nı 3. dönemde kabul edilecek kadın girişimcilere ilk dönemde olduğu gibi finanstan eğitime, pazarlama ve tanıtımdan özel indirimlere kadar birçok avantaj sunulmaya devam edilecek.

iyzico CEO’su Orkun Saitoğlu: “Kadınların finansal sistemin içinde yer almasına katkı sağlıyoruz"

Girişimcilik ekosistemine özellikle kadın girişimcilere büyük önem verdiklerini belirten iyzico CEO’su Orkun Saitoğlu, "Türkiye'de kadınların hesap sahipliği oranı yüzde 54. Türkiye’de girişimci kadınlar yüzde 29’unun banka kredisine erişimde ve yüzde 38’inin erken aşama kamu desteklerine ulaşmada zorluk çekmekteler. Bütün bu tabloya karşın, kadınların iş gücüne katılımları ile birlikte gerek toplumsal hayat gerekse ekonomik hayatın refah düzeyinde artış olduğu bir gerçek. Bu kapsamda, kadın girişimcilere yeni kaynaklar sağlamak ve oluşturdukları faydaların iyiden iyiye büyümesine destek olmak için partnerlerimizle birlikte "iyzico Kadın Girişimci Destek Programı"nı hayata geçirdik. İlk iki başvuru döneminde aldığımız pozitif geri dönüşlerin ardından üçüncü dönem için de oldukça heyecanlıyız. Her koşulda üretim yapmak için mücadele eden kadınlara destek vermek, kadın girişimcilerin gücünü iyiden iyiye artırmak için her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Program çerçevesinde kadınlar ilk 6 ay 0 komisyon desteğine sahip olurken tanıtım desteği, dijital pazarlama ve online satış alanlarında ücretsiz eğitimler de alabilecek. iyzico iş ortakları Google, Good4Trust, IdeaSoft, Paraşüt, Mükellef ve Webtures da program dahilindeki kadın girişimcilere özel eğitimler ve indirim imkanları tanıyacak.

#KadınGirişimcininYanındayız sloganıyla hayallerinin peşinden gitmek isteyen binlerce kadın girişimci ayrıca iyzico’nun e-ticaret dünyasında fırsatlar yaratan "iyzico ile Öde" ürünüyle müşterilerine farklı ödeme alternatifleri sunma şansını da yakalayacak.