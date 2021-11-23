iyzico ve Payguru'dan finansal erişimi artıracak iş birliği

iyzico ve TPAY MOBILE şirketi Payguru arasındaki iş birliği sayesinde Türk tüketiciler, iyzico mobil cüzdanlarına "Doğrudan Operatör Faturalandırması" (DCB) aracılığıyla yükleme yapabilecek. Böylece sistem kredi kartı veya banka kartı olmayan tüketicilerin de finansal erişim sağlamasına katkıda bulunacak.

Banka ya da kredi kartı olmadan ödeme yapmak mümkün

DCB'nin bu yeni kullanım şekli, geleneksel bankacılık altyapısına sınırlı erişimi olan tüketicilerin; bir banka hesabına, kredi veya banka kartına ihtiyaç duymadan dijital ödeme yapmalarını sağlayarak finansal erişimi geliştirecek. Teknoloji, yerel satıcıların ödemelere sorunsuz bir şekilde ulaşmasını ve ödeme almasını sağlayarak işletmelerin ve bireylerin Türkiye'de para ödeme ve alma biçimini değiştirecek.

Bu tek entegrasyon, Türkiye’deki iş yeri sahiplerinin 87 ödeme kanalıyla bağlantı kurmasını sağlayacak. Yeni ve hatta banka hesabı olmayan müşterilere erişimlerini genişleterek işlerini büyütmelerine yardımcı olacak ve operatörlerin tarifeleriyle paket oluşturma, sadakat ve teşvik programları gibi yenilikçi hizmetler sunacak.

"Türkiye'ye yatırım yapma taahüdümüzü güçlendirdik"

iyzico işbirliğinin, Payguru'nun yolculuğunda yeni bir dönüm noktasını simgelediğini belirten Payguru Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Işık Uman, "Bu hamle, DCB çağında bir etki yaratmak için en iyi yol olan işbirliği yapma stratejimizle birebir uyumludur. Bu iş birliği Türkiye genelinde dijital ticaret, finansal kapsayıcılİyzicoık ve finansal erişime sürekli yatırım yapma ve değerini ortaya çıkarma taahhüdümüzü güçlendiriyor. Ayrıca, bu işbirliği, Haziran 2020'de Payguru'nun TPAY MOBILE tarafından satın alınmasının ardından, bizim uygulamaları derecelendirme becerimizi de ortaya koyuyor" dedi.

"Finansal kapsayıcılığı artırmak için ödeme dünyasında yeni bir sayfa açtık"

“Mobil teknolojilerinin tüketicileri yalnızca daha etkin iletişim kurmasını değil, uzaktan ödeme yapmasını da sağladığına dikkat çeken iyzico Kurucu Ortağı ve CEO'su Barbaros Özbuğutu şunları söyledi: "Payguru ile birlikte, ekonomik kalkınmayı teşvik etmede hayati önem taşıyan finansal kapsayıcılığı artırmak amacıyla mobilin gücünü kullanarak öd-emelerde yeni bir sayfa açıyoruz. Operatörlerle iş birliği yaparak kredi veya banka kartı olmayan tüketicilerin telefon operatörleri aracılığıyla iyzico dijital cüzdanlarına bakiye aktarmalarına olanak vererek finansal erişimlerini sağlıyoruz. Bu, iyzico'nun demokratik yaklaşımını, Payguru'nun hızlı ve dinamik yapısıyla birleştiren ödemeler alanındaki tarihi bir adımdır. Payguru ve ana şirketi TPAY MOBILE ile iş birliğinin devam edecek olmasın-dan büyük mutluluk duymaktayız.”