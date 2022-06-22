iyzico'da üst yönetime yeni atamalar yapıldı

Kısa bir süre önce Orkun Saitoğlu’nun CEO’luğa getirilmesiyle yeni bir dönem başlatan iyzico, finansal hizmetleri demokratikleştirme ve herkese ulaşılabilir kılma vizyonu doğrultusunda üst yönetim ekibini de güçlendiriyor.

iyzico’da 8 yıldır CFO’luk görevini sürdüren İlkay Düzgün’ün Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanmasının ardından yerine, finans sekörünün deneyimli isimlerinden Kıvanç Derinalp getirildi.

Türkiye’nin en büyük beş finansal kuruluşundan biri olma hedefi doğrultusunda müşteri odaklı bir yaklaşım benimseyen iyzico’nun ürün ekibini yöneten Onur Doğruer, Chief Product Officer (CPO) pozisyonuna terfi etti.

Finansal kapsayıcılığı artıracak yeni ürünler ve tüm satış kanallarını kapsayacak çözümleriyle hızlı büyümesini destekleyen iyzico, Chief Strategy & New Initatives Officer (CSO) olarak Şebnem Dağ Güven’i üst yönetim ekibine dahil etti.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Kıvanç Derinalp, iş hayatına 2002 yılında Ernst&Young’da başladı. Ardından farklı çokuluslu firmalarda yönetim kademesinde görev alan Derinalp İyzico’ya katılmadan önce Verifone’da Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’dan Sorumlu CFO olarak görev yapmaktaydı. 2018 ve 2020 yıllarında Fortune tarafından yayınlanan Türkiye’nin En Etkili 50 CFO’su listelerinde yer alan Kıvanç Derinalp, Yeditepe Üniversitesi’nde MBA yaptı.

iyzico’da Head of Product Management olarak görev yapan Onur Doğruer, yeni atamalar kapsamında Chief Product Officer (CPO) pozisyonuna getirildi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunu olan Doğruer, ardından Bilkent Üniversitesi’nde MBA yaptı. İş hayatına İtalya’da yönetim danışmanlığı alanında başlayan Onur Doğruer, Finansbank ve Garanti Ödeme Sistemleri’nde kartlı ödemeler, dijital ödemeler ve dijital cüzdan alanlarında çalıştı. Doğruer, iyzico’ya 1.5 sene önce katıldı.

iyzico’nun yeni Chief Strategy & New Initatives Officer’ı (CSO) olan Şebnem Dağ GüvenBoğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra Carrol Graduate School Of Management’ta MBA ve MSF yaptı. İş hayatına 2001’de ABD’de Strateji ve Yönetim Danışmanlığı alanında başlayan Güven, 2010’da Akbank’ın Strateji ekibine katılarak bankanın strateji, dönüşüm ve program yönetimi ve inovasyon çalışmalarına liderlik etti.Güven, iyzico’ya geçmeden önce Akbank’ta Ödeme Sistemlerinden Sorumlu Bölüm Başkanı olarak görev yapıyordu.