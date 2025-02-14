iyzico'dan 87 milyon dolarlık dev yatırım

iyzico, Paynet'i 87 milyon dolar yatırımla bünyesine kattı. Teknoloji sektöründe iki Türk şirket arasındaki en büyük satın almalardan biri olan anlaşmanın imzalama süreci, Paynet ve Arena Bilgisayar'ın münhasır finansal danışmanı Odin Financial Advisors'ın rehberliğinde tamamlandı.

Türkiye'de milyonlarca kullanıcıya hizmet veren iyzico, yeni yatırımıyla birlikte, Paynet'in işletmeler arası ticaret (B2B) ve işletmelerin diğer işletmeler aracılığıyla tüketicilere ulaşmasını sağlayan (B2B2C) ödeme çözümlerindeki uzmanlığı mevcut ürün portföyüne entegre edecek.

"Artık daha geniş bir hizmet yelpazemiz var"

Satın almayı değerlendiren İyzico CEO'su Orkun Saitoğlu,"Üye işyerlerimizin büyüme ve dijitalleşme yolculuğuna, kullanıcılarımızın uçtan uca alışveriş deneyimine değer ve yenilik katma hedefimizin bir yansıması olan bu yatırımı hissedarımız Prosus ile hayata geçirdik. Paynet'in B2B ve B2B2C ödeme çözümlerindeki tecrübesini iyzico'nun yenilikçi ürün portföyüne katmak, bize daha geniş bir hizmet yelpazesi sunma fırsatı veriyor. Böylece finansal hizmetleri demokratikleştirme ve herkes için erişilebilir kılma vizyonumuzu daha da pekiştireceğiz. Yüksek bir sinerjiyle sektörümüzde öncü konumumuzu koruyacak ve güçlendireceğiz" dedi.

Paynet Kurucusu ve Arena Grup CEO’su Serkan Çelik ise verdiği demeçte; “Arena Grubu olarak, Türk girişimciler tarafından kurulan iki teknoloji şirketi arasındaki en büyük satın alma işlemlerinden birini, sektörün saygın kuruluşlarından iyzico ile gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Paynet’i sektörde özel kılan en önemli kabiliyeti, B2B ve B2B2C alanındaki uzmanlığı ve tecrübesidir. İyzico’nun B2C, Paynet’in ise B2B ve B2B2C alanlarındaki deneyimi ve teknolojik gücünün birleşmesiyle ortaya çıkacak finansal teknoloji şirketinin, Türkiye için küresel bir başarı hikayesi olacağına inanıyorum” dedi.