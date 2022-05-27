iyzico'nun üst yönetiminde değişiklik

2013 yılında farklı büyüklüklerdeki şirketlere e-ticaret dünyasında yapay zeka tabanlı ödeme teknolojileri sunmak amacıyla kurulan iyzico’da, üst düzey yönetiminde yapılan değişikliklerle yeni bir dönem başlıyor. Şirketin kurucusu olan Barbaros Özbuğutu, Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilirken, COO’su Orkun Saitoğlu yeni CEO olarak görevi devralıyor. Resmi değişiklik 1 Ağustos 2022’de gerçekleşecek.

Özbuğutu satın alma ve stratejiden; Saitoğlu finansal kapsayıcılığın artırılmasından sorumlu olacak

iyzico’nun kuruluşundan beri 8 yıldır CEO’luk görevini yürüten Barbaros Özbuğutu, iyzico Yönetim Kurulu Başkanı sapkası ile şirket satın alma ve birleşme başta olmak üzere büyüme stratejisine yönelik konulara odaklanacak.

8 yıldır COO olarak iyzico’nun üst yönetiminde yer alan Orkun Saitoğlu, yeni dönemde CEO olarak, şirketin finansal hizmetleri demokratikleştirme vizyonu doğrultusunda; iyzico’nun güçlü ekibine, çok kanallı satış stratejilerini destekleyen çözümler ve finansal kapsayıcılığı arttıran inovatif uygulamalar geliştirmek için liderlik edecek.

iyzico’nun kurulduğu günden bugüne büyük bir ivmeyle büyüdüğünü söyleyen Barbaros Özbuğutu, “Tahsin Isın ile çıktığımız bu yolculukta bugün 200 yüzü aşkın çalışan ve 80 binden fazla üye iş yerine ve milyonlarca bireysel kullanıcıya ulaştık. Bu süreçte hayalimize ortak olan iş ortaklarımıza ve büyük bir özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. iyzico için bugün yeni bir dönem başlıyor. Uzun yıllardır birlikte çalıştığımız Orkun Saitoğlu liderliğinde, daha büyük başarılara imza atacağına büyük bir inanç duymaktayım. iyzico, Orkun’un kaptanlığında yol alırken; bu süreçte bende Yönetim Kurulu Başkanı olarak enerji ve dikkatimi yeni satın alma ve birleşme fırsatlarına odaklamayı planlıyorum” dedi.

Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın’ın büyük bir vizyon ve öngörüyle kurduğu iyzico’nun bir parçası olmaktan her zaman büyük bir gurur duyduğunu belirten Orkun Saitoğlu, “Bugüne kadar hep birlikte sadece iyzico’nun değil, Türkiye’deki e-ticaret ve ödeme hizmetleri pazarının büyümesi için büyük bir özveriyle çalıştık. iyzico ekibinin ve kültürünün bir parçası olmaktan duyduğum gururu, yeni görevimle birlikte daha büyük bir sorumlulukla taşımaya devam edeceğim. Türkiye’nin en büyük beş finans kuruluşundan biri olma hedefimiz doğrultusunda, üye işyerlerimiz için inovatif çözümler üretmeyi odağımızda tutmaya devam ederken, tüketici tarafında da dijital cüzdanımıza finansal hizmetlerin herkese ulaşmasını sağlayacak özellikler eklemeyi sürdüreceğiz. Dijitalleşmenin hızlandığı dünyada, çok kanallı satış stratejilerini destekleyen çözümler ve finansmana erişimi arttıran uygulamaları da hayata geçirerek finansal kapsayıcılığı artırmaya yönelik çalışmalarımıza aynı hızla devam edeceğiz” dedi.

Barbaros Özbuğutu’nun vizyonu ve liderlik yeteneği ile çevik, güçlü ve başarılı bir şirket yarattığına dikkat çeken PayU Global Payments CEO’su Mario Shiliashki, “Barbaros, olağanüstü liderliği ve yeteneği ile Türkiye pazarında ve PayU dünyası içinde çok başarılı bir şirket yarattı. Kendisini tanımış olmaktan ve birlikte çalışmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bize ilham vermeye devam edecektir. iyzico için çok değerli bir başka isim olan Orkun’un da aynı başarıya göstereceğine inanıyorum. iyzico, Orkun’un liderliğinde yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecektir” dedi.