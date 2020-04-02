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İzmir Demir Çelik, iki vardiyayı iptal etti

İzmir Demir Çelik, Çubuk haddehanede kalan iki vardiyanın iptal edilmesine karar verdiğini duyurdu.

İzmir Demir Çelik, iki vardiyayı iptal etti
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İzmir Demir Çelik, Çubuk haddehanede kalan iki vardiyanın iptal  edilmesine karar verdi. Çelikhane ve Orta Profil Haddehane tesislerinde normal  düzeninde üretime devam edecek olan İzmir Demir Çelik, kısa çalışma ödeneğine başvuracağını da açıkladı. Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"24.03.2020 tarihli açıklamamızda da belirttiğimiz üzere Covid-19  salgınının etkisi neticesınde yaşanan satış düşüklüğü ve buna bağlı  sorunlar çerçevesinde birtakım kararlar alınmış, çubuk haddehanesinde  vardiya sayısı azaltılmış, çalışanlarımızın sağlığını korumak ve iş  güvenliğinin sağlanmasını teminen asgari personel sayısına  düşülmüştü.. Ancak, salgının boyutu, alınan yasal tedbirler ile satış  ve ekonomik durumun mahiyeti yeni tedbirlerin alınması ihtiyacını  doğurmuştur.
Bu kapsamda  Çubuk  haddehanede kalan iki vardiyanın iptal  edilmesine, Çelikhane ve Orta Profil Haddehane tesislerimizin normal  düzeninde üretime devam etmesine, buna bağlı olarak haddehane ve diğer  yerlerdeki, atıl işgücünün tespitinin yapılarak kısa çalışma ödeneğine  başvurulmasına, ayrıca salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi  kapsamında çalışanlarımızın sağlığını korumak ve iş güvenliğinin  sağlanması kapsamında hijyen ve sterilizasyon tedbirlerinin  artırılmasına karar verilmiştir.
Şirketimiz operasyonlarının devamlılığını ve çalışanlarımızın  sağlığını tesis ve temin etmek üzere dinamik olan bu sürecin  içerisinde, günlük değerlendirmeler yapılarak gerek duyulduğunda  kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile aksiyonlar alınmaya devam  edecek ve gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır."

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