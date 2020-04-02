İzmir Demir Çelik, iki vardiyayı iptal etti

İzmir Demir Çelik, Çubuk haddehanede kalan iki vardiyanın iptal edilmesine karar verdi. Çelikhane ve Orta Profil Haddehane tesislerinde normal düzeninde üretime devam edecek olan İzmir Demir Çelik, kısa çalışma ödeneğine başvuracağını da açıkladı. Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"24.03.2020 tarihli açıklamamızda da belirttiğimiz üzere Covid-19 salgınının etkisi neticesınde yaşanan satış düşüklüğü ve buna bağlı sorunlar çerçevesinde birtakım kararlar alınmış, çubuk haddehanesinde vardiya sayısı azaltılmış, çalışanlarımızın sağlığını korumak ve iş güvenliğinin sağlanmasını teminen asgari personel sayısına düşülmüştü.. Ancak, salgının boyutu, alınan yasal tedbirler ile satış ve ekonomik durumun mahiyeti yeni tedbirlerin alınması ihtiyacını doğurmuştur.

Bu kapsamda Çubuk haddehanede kalan iki vardiyanın iptal edilmesine, Çelikhane ve Orta Profil Haddehane tesislerimizin normal düzeninde üretime devam etmesine, buna bağlı olarak haddehane ve diğer yerlerdeki, atıl işgücünün tespitinin yapılarak kısa çalışma ödeneğine başvurulmasına, ayrıca salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında çalışanlarımızın sağlığını korumak ve iş güvenliğinin sağlanması kapsamında hijyen ve sterilizasyon tedbirlerinin artırılmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz operasyonlarının devamlılığını ve çalışanlarımızın sağlığını tesis ve temin etmek üzere dinamik olan bu sürecin içerisinde, günlük değerlendirmeler yapılarak gerek duyulduğunda kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile aksiyonlar alınmaya devam edecek ve gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır."