İzmir Demir Çelik, maliyetler nedeniyle vardiya azalttı

İzmir Demir Çelik, çelikhane ve çubuk haddehanesi bölümlerinde geçici olarak vardiya azalttı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, uzun çelik ürünleri pazarında yaşanan dönemsel daralma neticesinde ürün talebinde azalma yaşanacağı belirtildi. Açıklamada, artan maliyetler ve ekonomik koşullar nedeniyle geçici olarak vardiya azaltılmasına karar verildiği bildirildi.

Buna göre şirketin çelikhane bölümünde üretim üç vardiyadan iki vardiyaya, çubuk haddehanesi bölümünde ise iki vardiyadan bir vardiyaya indirildi.

Söz konusu kararın geçici olduğu belirtilirken; vardiyaların artırılması için çelik ürünleri pazarındaki gelişmeler ile üretim maliyetlerinin izleneceği kaydedildi.