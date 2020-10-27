İzmir Doğal Gaz, 160 bin yeni haneye doğal gaz götürecek

27 Ekim 2020

Yeni yatırım faaliyetlerine ilişkin açıklama yapan Koloğlu Holding şirketlerinden İzmir Doğal Gaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, şu an İzmir'deki 30 ilçenin 26'sında doğal gaz dağıtım faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Bu yıl ve gelecek yıl yatırımlarına kesintisiz olarak devam edeceklerini belirten Yetik, "2020-2021 yıllarında 26 ilçede 160 bin hane için 1500 kilometrelik altyapı yatırımı yapacağız. Bu rakam şimdiye kadar yaptığımız yatırımın yaklaşık yüzde 25'ine denk geliyor. O nedenle çok büyük bir yatırım. Bu yatırımların dolaylı istihdama katkısı da büyük olacak. Yaklaşık 730 kişinin daha istihdam edileceğini düşünüyoruz. 100 kişi doğrudan İzmir Doğal Gaz bünyesinde, yaklaşık 630 kişi de geçici istihdam olacak. Yapacağımız yatırımlarla 1,8 milyar liralık ekonomiye katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Oluşturulacak yatırımın sonucunda 160 bin haneye doğal gaz götüreceğiz." dedi.

"Abonematik ile şubeye gelmeden işlem yapılabilecek"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından onaylanmış 12 adet Ar-Ge projesi yürüttüklerini ve söz konusu projelerin toplam bütçesinin 6,8 milyon lira olduğunu da açıklayan Ahmet Yetik, söz konusu projelerden birinin 'akıllı gözlük projesi' olduğunu söyledi.

Proje ile sahada operasyon halinde olan teknisyenin talimat alabildiğini, uzman personelin sahadaki personeli yönlendirebildiğini aktaran Yetik, diğer bir projelerinin ise 'Abonematik' olduğunu kaydetti.

Yetik, 'Abonematik' projesi ile ilgili şunları söyledi: "Bunları İzmir'in çeşitli noktalarına koyacağız ve müşterilerimiz buradan abone olup, paralarını buradan yatırıcaklar ve evraklarını buradan işleme koyacaklar. Bunu da önümüzdeki 2 sene içinde devreye alacağız. Müşterilerimizin mümkün olduğunca şubelere gelmeden işlemlerini yapmasını istiyoruz."

Kaynak: AA