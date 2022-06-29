İzmir iş dünyası temsilcileri, ileri sürüş tekniklerini Vosmer Akademi’de öğrendi

Türkiye Şampiyonu milli sporcu ve sürüş eğitmeni İbrahim Okyay yönetimindeki Bitci Racing’e bağlı eğitmenlerden güvenli sürüş teknikleri konusunda eğitim alan katılımcılar, daha sonra yarış pistinde hünerlerini gösterdi. Günün sonunda eğitime katılanlar İleri Sürüş Teknikleri Sertifikası’na sahip olurken, otomobilini kurallara göre kullanarak en iyi dereceyi elde eden üç katılımcı ise şampiyon sporcu İbrahim Okyay’ın kullandığı yarış otomobilinde co-drive yaparak heyecan ve adrenalin dolu anlar yaşadı.

Birinciliği kazanan Aydın İlker’e (sağda) kupasını Vosmer Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Rikardo Aliberti verdi

İzmir’de ilk kez gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü. Ülkü Park Yarış Pisti’nde yapılan eğitime, 30’un üzerinde Audi kullanıcısı katıldı. Kendisi de yarış tutkunu olan Vosmer Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Rikardo Aliberti, İzmir’de bu alanda bir ilki gerçekleştirdiklerini ve çok güzel dönüşler aldıklarını söyledi. Katılımcıların hem eğitim hem de sürüş deneyimlerinden çok etkilendiğini belirten Aliberti, gün sonunda "Ne kadar doğru bir iş yaptığımızı görmekten mutluyum" dedi.

İzmir geneline yaymayı hedefliyoruz

Eğitimlere öncelikle Vosmer müşterisi olan Audi kullanıcıları ile başladıklarını belirten Vosmer Otomotiv Genel Müdürü Siyon Karmona, çalışmalarını İzmir’deki tüm sürücüleri kapsayacak şekilde genişletmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Vosmer’in İzmir’in önde gelen otomotiv bayilerinden olduğunu kaydeden Karmona, "Yaklaşık 13 senedir Doğuş Grubu’nun markalarını İzmirli müşterilerimizle buluşturuyoruz. Otomobil pazarlamanın dışında müşterilerimize ne katkı sağlayabiliriz diye düşündük ve yolumuz ünlü yarış pilotu ve eğitmen İbrahim Okyay ile kesişti. Sonuçta Vosmer Sürüş Akademisi’ni kurduk. AUDİ Türkiye’nin desteği ile ilk eğitim organizasyonunu İzmir’deki AUDİ müşterileri ile gerçekleştirdik. İş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri ve çocuklarından oluşan 30 kişinin üzerinde bir katılım oldu. Gördüğümüz ilgi eğitim çalışmalarımızı İzmir geneline ve diğer marka kullanıcılarına da yayma konusunda bize cesaret verdi.” diye konuştu.

Soldan Sağa: Süleyman Eryüksel - Vosmer Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı, Rikardo Aliberti – Vosmer Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı, Siyon Karmona - Vosmer Otomotiv Genel Müdürü

“Trafik kazalarında çok fazla can kaybediyoruz”

Türkiye’de ehliyet kurslarında verilen eğitimlerde trafik kurallarının en iyi şekilde öğretildiğini, ancak defansif ve ileri sürüş deneyiminin pratik olarak yeterli ölçüde verilemediğini belirten eğitmen İbrahim Okyay da Vosmer’in İzmir için gerçekleştirdiği bu çalışmanın diğer markalara da örnek olmasını ve ülke genelinde yaygınlaşmasını arzu ettiğini söyledi. Okyay, “Ülkemizde trafik kazalarında çok insanımız hayatını kaybediyor. Trafiğe çıkan her sürücünün ileri sürüş tekniklerini öğrenmesi gerekli. Kriz anında yapılabilecek çok küçük bir hareket hayat kurtarabilir. Bu nedenle Vosmer’in oluşturduğu Sürüş Akademisi İzmir için önemli bir adım.” dedi.

Pist Şampiyonu yarış otomobilleri büyük ilgi gördü

Tüm gün süren programa katılan misafirler, eğitimden ve sürüş deneyimlerinden son derece memnun kaldıklarını belirterek, aldıkları bilgiler sayesinde trafikte kendilerini daha güvende hissedecekleri konusunda görüş bildirdi.

Dereceye girenler kupalarını aldı

Aldıkları eğitimin ardından eğitmenler gözetiminde piste çıkan sürücülerin tamamı İleri Sürüş Sertifikası sahibi oldu. Slalom etabını en kısa sürede tamamlayan katılımcılara ise kupaları takdim edildi. Buna göre birinciliği 9.80 saniye ile Aydın İlker kazanırken, 9.95 ile Ertan Kasapçılar ikinci, 10.16 ile Kerim Boyar üçüncü oldu. Dereceye giren katılımcılar ayrıca İbrahim Okyay’ın kullandığı yarış otomobilinde co-drive yaparak adrenalin dolu anlar yaşadı.

Etkinliğe katılan isimler:

Bitci Racing

İbrahim Okyay – Bitci Racing Takım Direktörü http://ibrahimokyay.com/

Elif Tanca - Bitci Racing Takım Koordinatörü

Yener Gülünay – Ralli Pilotu ve Eğitmen

Ertan Nacaroğlu - Türkiye Offroad Şampiyonu - Takım Pilotu ve Eğitmen

Recep Özaltun - Mekanik Şef

AUDI TURKIYE

Caner Korku - Audi TR Satış Müdürü

Ercan Alpay - Audi TR Satış Sonrası Hizmetler Müdürü

Mahmut Fazlıoğlu - Audi TR Satış Sonrası Hizmetler Bölge Müdürü

Hadi Mutlu – Audi TR Satış Bölge Müdürü

Murat Aksongur – Audi TR Filo Bölge Müdürü

Arman Başkoru – Audi TR Pazarlama Yöneticisi

Anıl Mehmet Şahin

Vosmer Otomotiv

Rikardo Aliberti – Vosmer Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı

Süleyman Eryüksel - Vosmer Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı

Siyon Karmona - Vosmer Otomotiv Genel Müdür

Berna Berdan - Vosmer Otomotiv Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü

Selin Özcan - Vosmer Otomotiv Audi Satış Müdürü

Ozan Gürol - Vosmer Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler Müdürü

Katılımcılar

1. Can Özgener

2. Can Şenyılmaz

3. Emre Eryüksel

4. Nazan Erol

5. Kenan Boyar

6. Aydın Buğra İlter

7. Aslı Merdan

8. Bartu Kavalar

9. Nail Özkardeş

10. Baran İlhan

11. Ertan Yasakçılar

12. Sarp Bakioğlu

13. Tolga Bayraktaroğlu

14. Gökhan Telkenar

15. Berk Kocatoros

16. Harun Göçeri

17. Murat Sütpideler

18. Volkan Fotocan

19. Serdar Gökhan Arıkan

20. Tamer Ustaoğlu

21. Kerim Boyar

22. Serkan Canözden

23. Mustafa Aksoy

24. Başak Eröz

25. Ekinsu Eröz

26. Cem Kocatoros

27. Mehmet Atay

28. Bekir Küçük

29. Binali Kılıç

30. Turan Öztürk