İzmir iş dünyası temsilcileri, ileri sürüş tekniklerini Vosmer Akademi’de öğrendi
Otomotiv sektörünün önde gelen kuruluşlarından Vosmer Otomotiv, AUDİ Türkiye ile birlikte düzenlediği etkinlikle müşterilerine ileri sürüş tekniklerini uygulamalı anlattı.
Türkiye Şampiyonu milli sporcu ve sürüş eğitmeni İbrahim Okyay yönetimindeki Bitci Racing’e bağlı eğitmenlerden güvenli sürüş teknikleri konusunda eğitim alan katılımcılar, daha sonra yarış pistinde hünerlerini gösterdi. Günün sonunda eğitime katılanlar İleri Sürüş Teknikleri Sertifikası’na sahip olurken, otomobilini kurallara göre kullanarak en iyi dereceyi elde eden üç katılımcı ise şampiyon sporcu İbrahim Okyay’ın kullandığı yarış otomobilinde co-drive yaparak heyecan ve adrenalin dolu anlar yaşadı.
Birinciliği kazanan Aydın İlker’e (sağda) kupasını Vosmer Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Rikardo Aliberti verdi
İzmir’de ilk kez gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü. Ülkü Park Yarış Pisti’nde yapılan eğitime, 30’un üzerinde Audi kullanıcısı katıldı. Kendisi de yarış tutkunu olan Vosmer Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Rikardo Aliberti, İzmir’de bu alanda bir ilki gerçekleştirdiklerini ve çok güzel dönüşler aldıklarını söyledi. Katılımcıların hem eğitim hem de sürüş deneyimlerinden çok etkilendiğini belirten Aliberti, gün sonunda "Ne kadar doğru bir iş yaptığımızı görmekten mutluyum" dedi.
İzmir geneline yaymayı hedefliyoruz
Eğitimlere öncelikle Vosmer müşterisi olan Audi kullanıcıları ile başladıklarını belirten Vosmer Otomotiv Genel Müdürü Siyon Karmona, çalışmalarını İzmir’deki tüm sürücüleri kapsayacak şekilde genişletmeyi hedeflediklerini bildirdi.
Vosmer’in İzmir’in önde gelen otomotiv bayilerinden olduğunu kaydeden Karmona, "Yaklaşık 13 senedir Doğuş Grubu’nun markalarını İzmirli müşterilerimizle buluşturuyoruz. Otomobil pazarlamanın dışında müşterilerimize ne katkı sağlayabiliriz diye düşündük ve yolumuz ünlü yarış pilotu ve eğitmen İbrahim Okyay ile kesişti. Sonuçta Vosmer Sürüş Akademisi’ni kurduk. AUDİ Türkiye’nin desteği ile ilk eğitim organizasyonunu İzmir’deki AUDİ müşterileri ile gerçekleştirdik. İş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri ve çocuklarından oluşan 30 kişinin üzerinde bir katılım oldu. Gördüğümüz ilgi eğitim çalışmalarımızı İzmir geneline ve diğer marka kullanıcılarına da yayma konusunda bize cesaret verdi.” diye konuştu.
Soldan Sağa: Süleyman Eryüksel - Vosmer Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı, Rikardo Aliberti – Vosmer Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı, Siyon Karmona - Vosmer Otomotiv Genel Müdürü
“Trafik kazalarında çok fazla can kaybediyoruz”
Türkiye’de ehliyet kurslarında verilen eğitimlerde trafik kurallarının en iyi şekilde öğretildiğini, ancak defansif ve ileri sürüş deneyiminin pratik olarak yeterli ölçüde verilemediğini belirten eğitmen İbrahim Okyay da Vosmer’in İzmir için gerçekleştirdiği bu çalışmanın diğer markalara da örnek olmasını ve ülke genelinde yaygınlaşmasını arzu ettiğini söyledi. Okyay, “Ülkemizde trafik kazalarında çok insanımız hayatını kaybediyor. Trafiğe çıkan her sürücünün ileri sürüş tekniklerini öğrenmesi gerekli. Kriz anında yapılabilecek çok küçük bir hareket hayat kurtarabilir. Bu nedenle Vosmer’in oluşturduğu Sürüş Akademisi İzmir için önemli bir adım.” dedi.
Pist Şampiyonu yarış otomobilleri büyük ilgi gördü
Tüm gün süren programa katılan misafirler, eğitimden ve sürüş deneyimlerinden son derece memnun kaldıklarını belirterek, aldıkları bilgiler sayesinde trafikte kendilerini daha güvende hissedecekleri konusunda görüş bildirdi.
Dereceye girenler kupalarını aldı
Aldıkları eğitimin ardından eğitmenler gözetiminde piste çıkan sürücülerin tamamı İleri Sürüş Sertifikası sahibi oldu. Slalom etabını en kısa sürede tamamlayan katılımcılara ise kupaları takdim edildi. Buna göre birinciliği 9.80 saniye ile Aydın İlker kazanırken, 9.95 ile Ertan Kasapçılar ikinci, 10.16 ile Kerim Boyar üçüncü oldu. Dereceye giren katılımcılar ayrıca İbrahim Okyay’ın kullandığı yarış otomobilinde co-drive yaparak adrenalin dolu anlar yaşadı.
Etkinliğe katılan isimler:
Bitci Racing
İbrahim Okyay – Bitci Racing Takım Direktörü http://ibrahimokyay.com/
Elif Tanca - Bitci Racing Takım Koordinatörü
Yener Gülünay – Ralli Pilotu ve Eğitmen
Ertan Nacaroğlu - Türkiye Offroad Şampiyonu - Takım Pilotu ve Eğitmen
Recep Özaltun - Mekanik Şef
AUDI TURKIYE
Caner Korku - Audi TR Satış Müdürü
Ercan Alpay - Audi TR Satış Sonrası Hizmetler Müdürü
Mahmut Fazlıoğlu - Audi TR Satış Sonrası Hizmetler Bölge Müdürü
Hadi Mutlu – Audi TR Satış Bölge Müdürü
Murat Aksongur – Audi TR Filo Bölge Müdürü
Arman Başkoru – Audi TR Pazarlama Yöneticisi
Anıl Mehmet Şahin
Vosmer Otomotiv
Rikardo Aliberti – Vosmer Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman Eryüksel - Vosmer Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı
Siyon Karmona - Vosmer Otomotiv Genel Müdür
Berna Berdan - Vosmer Otomotiv Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü
Selin Özcan - Vosmer Otomotiv Audi Satış Müdürü
Ozan Gürol - Vosmer Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler Müdürü
Katılımcılar
1. Can Özgener
2. Can Şenyılmaz
3. Emre Eryüksel
4. Nazan Erol
5. Kenan Boyar
6. Aydın Buğra İlter
7. Aslı Merdan
8. Bartu Kavalar
9. Nail Özkardeş
10. Baran İlhan
11. Ertan Yasakçılar
12. Sarp Bakioğlu
13. Tolga Bayraktaroğlu
14. Gökhan Telkenar
15. Berk Kocatoros
16. Harun Göçeri
17. Murat Sütpideler
18. Volkan Fotocan
19. Serdar Gökhan Arıkan
20. Tamer Ustaoğlu
21. Kerim Boyar
22. Serkan Canözden
23. Mustafa Aksoy
24. Başak Eröz
25. Ekinsu Eröz
26. Cem Kocatoros
27. Mehmet Atay
28. Bekir Küçük
29. Binali Kılıç
30. Turan Öztürk