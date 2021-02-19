İzmir, Türkiye’nin teknoloji merkezi olma yolunda hızla ilerliyor

Teknoloji iş ve özel yaşamlarımızın her alanında giderek daha fazla yaygınlaşırken, Türkiye'deki teknoloji şirketlerinin yakaladığı büyüme ivmesi de göz kamaştırıyor. TOBB verilerine göre, 2020 yılında, şirketlerin yakaladığı büyüme hızının da etkisiyle, yabancı yatırımcıların Türkiye'de yeni kurulan teknoloji şirketlerine yatırımları 41,9 milyon TL'ye ulaştı.

Sadece 7 yılda en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasına girdi

Türkiye’nin teknoloji merkezi olma yolunda hızla ilerleyen İzmir’de her iş günü yeni bir teknoloji şirketi kurulurken, sektörden bir güzel haber de 7. yaşını kutlayan Univis’ten geldi. Bilgi teknolojileri alanında yenilikçi çözümler sunan İzmir merkezli şirket, Bilişim 500 | İlk Beşyüz Bilişim Şirketi Araştırması’nda Türkiye’nin en hızlı büyüyen dördüncü şirketi olurken, İzmir’in ise ilk 10 teknoloji şirketi arasında yer alıyor. Sistem Entegratörü ve İş Ortağı kategorisinde önceki yıla göre 29 puan yükselerek 65. sıraya yerleşen yerli bilişim şirketi, 2021’de Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 3 bilişim şirketi arasına girmeyi hedeflediğini açıkladı.

“Teknoloji artık tercih değil zorunluluk”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Univis Genel Müdürü Merthan Kaleli, kısa sürede kaydettikleri başarıdan gurur ve mutluluk duyduklarını belirtti. Kaleli, “Her birini ihtiyaç analizleri doğrultusunda kuruma özel geliştirdiğimiz projelerle şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğuna destek oluyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz zorlu pandemi koşulları, teknoloji yatırımlarının ve BT çözümlerinin şirketler için artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Univis olarak biz de yenilikçi teknolojilerin yanı sıra uzman ve özverili bir ekiple, müşterilerimizin iş süreçlerine değer katmak için çalışıyoruz. 7 yılda sürdürülebilir bir büyüme ivmesi yakaladık. 2021 hedefimiz ise istikrarlı gelişimimizi sürdürerek Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 3 bilişim şirketi arasına adımızı yazdırmak ve ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek.” dedi.

"Arkamızda 30 yıllık deneyimin rüzgarı var"

Hikayelerinin kardeş kuruluşları Univera Kurumsal Teknoloji Çözümleri’nin 1992’de kurulmasıyla başladığını hatırlatan Merthan Kaleli, “Univis de yazılım çözümlerinin tamamlayıcısı donanım ürün ihtiyaçları konusundan geniş kapsamlı projelere imza atıyor. Aslında hikayemiz Univera ile birlikte başladı. Uzun yıllar Univera çatısı altında bilişim destek hizmetleri verdik. 7 yıldan bu yana ise Univera’nın uzun yıllara dayanan tecrübesi ve Univis’in yenilikçi yaklaşımı ile birçok sektöre BT çözümleri sunuyoruz. Arkamıza 30 yıllık deneyimin rüzgarını alarak donanım, teknik servis ve sarf malzemeleri konularında hizmet veriyor, müşterilerimizin güncel teknolojileri kullanarak ilerlemelerine destek oluyoruz. Yenilikçi BT çözümlerimizle müşterilerimizin dijital dönüşümünde aktif bir rol üstlenmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

B2Press’in katkılarıyla...