İzmir ve Ankara’ya ‘veri’ için 115 milyon dolar

Mehmet H. GÜLEL / İZMİR

mehmet.gulel@dunya.com

Yeni nesil veri merkezi yatırım­ları, uçtan uca çözümler ve sek­tör özelinde kurgulanan model­lerle şirketlerin dijitalleşmesini hızlandırdıklarını kaydeden Vo­dafone Türkiye İcra Kurulu Baş­kan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, bulut ve yedekleme çözümleri­mizi sadece bir teknoloji hizmeti olarak değil, iş sürekliliğini ve ve­ri güvenliğini garanti altına alan stratejik bir iş ortağı yaklaşımıy­la hareket ettiklerini söyledi. Bu­gün itibarıyla yaklaşık 3 bin 800 civarında kendilerinden bulut ve siber güvenlik hizmeti alan müşterinin bulunduğunu akta­ran Kestioğlu, 1000 üzerinde ve­ri merkezlerinde barındırdıkla­rı ve 10 binin üzerinde sunucuyu yönetir hale geldiklerini bildirdi.

“Dijital egemenlik güçlenecek”

Bulut ve yedekleme çözüm­lerinin sadece bir teknoloji hiz­meti olarak değil, iş sürekliliğini ve veri güvenliğini garanti altına alan stratejik bir iş ortağı yakla­şımıyla sunduklarına vurgu ya­pan Kestioğlu, bulut bilişim ve­rilerin güvenle yönetildiği bir katman olarak zekâ çağını müm­kün kılan veriyi işleyecek, büyü­tecek, dönüştürecek stratejik bir katman olarak gördüklerini ak­tardı. Bu doğrultuda kurumlara uçtan uca dijitalleşme çözümle­ri sunarken, Türkiye’nin dijital egemenliğini güçlendirecek yatı­rımlarla da imza attıklarını belir­ten Kestioğlu, “Biz de bu vizyonla hareket ederken hem altyapımı­za hem de kesintisiz ve güven­li şekilde en iyi hizmeti verecek ekiplerimize yatırım yapıyoruz. Kurumların operasyonel esnek­liğini artıran, veri güvenliğini güçlendiren ve rekabetçilikleri­ni sürdürülebilir kılan çözümler sunuyoruz. Ana odak noktamız, müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak, teknolojiyi hızlı bir şe­kilde ihtiyaçları olduğunda anın­da onlara sunacak, her an ulaşa­bilecekleri online dijital bir plat­form ile kesintisiz bir deneyim sunmak” diye konuştu.

Siber saldırıların maliyeti 10 trilyon doları bulacak

Vodafone Business olarak Ankara’da faaliyete geçirdikleri ve ayrıca İstanbul’da yer alan Siber Güvenlik Operasyon Merkezleri (SoC) ile 7/24 kesintisiz koruma sağladıklarını söyleyen Kestioğlu, SoC 2.0 yaklaşımıyla otomasyon destekli sistemler üzerinden siber tehditlere sadece anlık koruma değil, önleyici güvenlik önlemleri sunduklarını ifade etti. Çin, Amerika ve Körfez ülkelerin veri merkezi yatırımlarına çok ciddi bütçeler ayırdığını kaydetti. Siber saldırılara da değinen Kestioğlu, 2030 yılına kadar küresel ekonomiye maliyetinin 10 trilyon dolar olması beklendiğini de iletti.