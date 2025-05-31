İzmir ve Ankara’ya ‘veri’ için 115 milyon dolar
Vodafone Business, İzmir’e 100 milyon dolarlık veri merkezi, Ankara’da bulunan veri merkezinde ise 15 milyar dolarlık kapasite artışı yatırımı yaptı.
Mehmet H. GÜLEL / İZMİR
mehmet.gulel@dunya.com
Yeni nesil veri merkezi yatırımları, uçtan uca çözümler ve sektör özelinde kurgulanan modellerle şirketlerin dijitalleşmesini hızlandırdıklarını kaydeden Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, bulut ve yedekleme çözümlerimizi sadece bir teknoloji hizmeti olarak değil, iş sürekliliğini ve veri güvenliğini garanti altına alan stratejik bir iş ortağı yaklaşımıyla hareket ettiklerini söyledi. Bugün itibarıyla yaklaşık 3 bin 800 civarında kendilerinden bulut ve siber güvenlik hizmeti alan müşterinin bulunduğunu aktaran Kestioğlu, 1000 üzerinde veri merkezlerinde barındırdıkları ve 10 binin üzerinde sunucuyu yönetir hale geldiklerini bildirdi.
“Dijital egemenlik güçlenecek”
Bulut ve yedekleme çözümlerinin sadece bir teknoloji hizmeti olarak değil, iş sürekliliğini ve veri güvenliğini garanti altına alan stratejik bir iş ortağı yaklaşımıyla sunduklarına vurgu yapan Kestioğlu, bulut bilişim verilerin güvenle yönetildiği bir katman olarak zekâ çağını mümkün kılan veriyi işleyecek, büyütecek, dönüştürecek stratejik bir katman olarak gördüklerini aktardı. Bu doğrultuda kurumlara uçtan uca dijitalleşme çözümleri sunarken, Türkiye’nin dijital egemenliğini güçlendirecek yatırımlarla da imza attıklarını belirten Kestioğlu, “Biz de bu vizyonla hareket ederken hem altyapımıza hem de kesintisiz ve güvenli şekilde en iyi hizmeti verecek ekiplerimize yatırım yapıyoruz. Kurumların operasyonel esnekliğini artıran, veri güvenliğini güçlendiren ve rekabetçiliklerini sürdürülebilir kılan çözümler sunuyoruz. Ana odak noktamız, müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak, teknolojiyi hızlı bir şekilde ihtiyaçları olduğunda anında onlara sunacak, her an ulaşabilecekleri online dijital bir platform ile kesintisiz bir deneyim sunmak” diye konuştu.
Siber saldırıların maliyeti 10 trilyon doları bulacak
Vodafone Business olarak Ankara’da faaliyete geçirdikleri ve ayrıca İstanbul’da yer alan Siber Güvenlik Operasyon Merkezleri (SoC) ile 7/24 kesintisiz koruma sağladıklarını söyleyen Kestioğlu, SoC 2.0 yaklaşımıyla otomasyon destekli sistemler üzerinden siber tehditlere sadece anlık koruma değil, önleyici güvenlik önlemleri sunduklarını ifade etti. Çin, Amerika ve Körfez ülkelerin veri merkezi yatırımlarına çok ciddi bütçeler ayırdığını kaydetti. Siber saldırılara da değinen Kestioğlu, 2030 yılına kadar küresel ekonomiye maliyetinin 10 trilyon dolar olması beklendiğini de iletti.