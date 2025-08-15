İzmirli ISONEM, Çin’de üretime başlıyor
Lojistik ve yüksek maliyet problemlerini aşmak için dünyanın farklı coğrafyalarında üretim yapmaya hazırlanan ISONEM ilk adımı Çin’de attı. Şirket, Türkiye’deki üretilen tüm ürünleri Çin’de de üretecek.
Özlem SARSIN
İzmir’de 2004 yılından bu yana boya ve yalıtım malzemeleri üretimi yapan ISONEM Boya & Yalıtım Teknolojileri, Çinli Hongda Group ile üretim ve yatırım ortaklığı kurdu.
ISONEM Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Kurt, ISONEM’in artık sadece Türkiye’de değil, dünyanın farklı coğrafyalarında da üretim yapmaya hazırlandığını söyleyerek, ilk ortaklığa Çin ile adım attıklarını, ISONEM Chine markası adı altında tüm Asya pazarında yer alacaklarını dile getirdi.
Çinli Hongda Group’un boya hammaddesi konusunda dünyanın en güçlü kuruluşlarından biri olduğunu belirten Kurt, yüzde 50- 50 ortaklık kurduklarını ve şirket merkezinin Hong Kong’da yer alacağını kaydetti. Türkiye’deki üretilen tüm ürünlerin Çin’de de üretileceğini vurgulayan Kurt, güçlü Ar-Ge ekipleri sayesinde hem Türkiye’de hem de Çin’de ürün yelpazesinin genişlemeye devam edeceğini ifade etti.
Çin’in yanı sıra Amerika, Katar ve Gana’da da üretim yapmak için çalışmaların başladığını belirten Kurt, ISONEM’in know-how birikimini yeni ortakları ile paylaşacağını vurguladı.
ISONEM’in hâlihazırda Türkiye’den 55 ülkeye ihracat yaptığını belirten Kurt, sözlerine şöyle devam etti: “Eğer Çin’de yoksan dünyada yoksun demektir. Çünkü Çin dünya ekonomisine yön veriyor. Her yönden süper güç. Günümüzde artık Çin’de bir ortaklık kurmadığınız zaman yok olmaya mahkumsunuz. Bu nedenle bir ayağımız Çin’de olacak.
Gelecek artık Asya pazarında. Burada inanılmaz bir nüfus var. Dünya nüfusunun dörtte üçü burada yaşıyor. Pazar orada. Genç bir nüfus, paraları da var. Bu nedenle Çin’de olmamız gerekiyor. Hongda ile birlikte üretip Asya pazarına ve diğer pazarlara kendi markamızla, ISONEM Chine olarak satış yapmaya başlayacağız.”
“Türkiye’de üretim yapmak artık pahalı”
Türkiye’de üretim yapmanın artık pahalı olduğunu, yüksek maliyetler nedeni ile özellikle Asya pazarında var olmanın zor olduğuna da dikkat çeken Kurt, “O yüzden Çin’de üretip hem lojistik hem da maliyet avantajı elde edeceğiz. Tüm dünyaya buradan açılacağız. Ortaklarımız çok güçlü, hiçbir finansal talepleri olmadı, biz sadece formüllerimiz ve marka gücümüzü, know how’ımızı verdik. Bütün pazarlarda böyle olacak ortaklıklarımız” dedi.
Öte yandan ISONEM USA olarak Amerika’da üretim yapmaya hazırlandıklarını, önümüzdeki sene üretimin başlayacağı bilgisini de veren Kurt, yeni ortaklıklar hakkında da şu bilgileri verdi: “Amerika’da zaten 10 yıldır varız. İş birliği içinde olduğumuz kıymetli insanlar var. Orada 10 bin metrekare bir yerimiz var. Ama artık sadece satış değil üretim de yapmak istiyoruz. Amerika’da üreteceğimiz ürünleri ISONEM USA markası ile Güney Amerika ülkelerine ve Kanada’ya satacağız” dedi.
Katar ve Gana’da yeni ortaklıklar
Katar ve Gana’da yeni birer ortaklık gerçekleştirdiklerini ve orada da üretime başlayacaklarını söyleyen Kurt, “Hedefimiz Suudi Arabistan ve Afrika pazarlarında büyümek. Katar’dan bu pazarlara açılmak, üretim yapmak daha avantajlı. Sıfır gümrük var bir kere Katar’da. Öte yandan Gana’da da bir ortaklığımız olacak.
Doğu ve Batı Afrika’ya buradan tedarik sağlayacağız. Bu ortaklıkların ISONEM’e büyük katkısı olacak. Özellikle navlun alanında rahatlayacağız. Savaşlar nedeni ile pek çok deniz yolu kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. İşte böylesi sorunları aşmak için bu ortaklıklara yöneldik” diye konuştu.
“Türkiye’de güçlü bir konuma sahibiz”
ISONEM’in Türkiye’de güçlü bir konuma sahip olduğunu belirten Kurt, 6 bin 500 bayi ile hizmet verdiklerini dile getirdi. Kurt, yeni ürün çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, “Yeni bir ürün pazara sunduk. Beton jel üretimine başladık. Betonun üzerine yayılan, renklendiren ve düzelten bir ürün.
Üretime yeni başlamamıza rağmen yoğun talep almaya başladık. Ürünlerimizin kendine has özellikleri var. Projeye, sezona göre değişen bir yelpazemiz var. Halen ITOB Organize Sanayi Bölgesinde 10 bin metrekare alanda 7 bin metre kare kapalı modern üretim tesisimizle, her biri konusunda uzman Ar-Ge ekibimizle, yeniliklerimizle sektörde öncü bir rol üstlendik.
Geliştirdiğimiz ısı, ses, yangın, su yalıtım ve özel kimyasal ürünler ile savunma, enerji, tarım, endüstriyel alanlar için ürettiğimiz inovatif ürünlerimizi, insanlığın ve dünyanın faydalanması adına kullanımına sunduk. Kuruluşumuzun ilk yıllarından bu yana yüksek teknolojiyi kullanarak her aşamada sürdürülebilir kaliteyi kendimize ilke edinerek yurt içi ve yurt dışı başarılarımızla adımızdan söz ettirmeyi başardık” diyerek sözlerine son verdi.