İzmirli ISONEM, Çin’de üretime başlıyor

Özlem SARSIN

İzmir’de 2004 yılından bu yana boya ve yalıtım malze­meleri üretimi yapan ISO­NEM Boya & Yalıtım Teknoloji­leri, Çinli Hongda Group ile üre­tim ve yatırım ortaklığı kurdu.

ISONEM Yönetim Kuru­lu Başkanı Kubilay Kurt, ISO­NEM’in artık sadece Türkiye’de değil, dünyanın farklı coğrafya­larında da üretim yapmaya ha­zırlandığını söyleyerek, ilk or­taklığa Çin ile adım attıklarını, ISONEM Chine markası adı al­tında tüm Asya pazarında yer alacaklarını dile getirdi.

Çin­li Hongda Group’un boya ham­maddesi konusunda dünyanın en güçlü kuruluşlarından biri ol­duğunu belirten Kurt, yüzde 50- 50 ortaklık kurduklarını ve şir­ket merkezinin Hong Kong’da yer alacağını kaydetti. Türki­ye’deki üretilen tüm ürünlerin Çin’de de üretileceğini vurgula­yan Kurt, güçlü Ar-Ge ekipleri sayesinde hem Türkiye’de hem de Çin’de ürün yelpazesinin ge­nişlemeye devam edeceğini ifa­de etti.

Çin’in yanı sıra Amerika, Ka­tar ve Gana’da da üretim yap­mak için çalışmaların başladı­ğını belirten Kurt, ISONEM’in know-how birikimini yeni or­takları ile paylaşacağını vurgu­ladı.

ISONEM’in hâlihazırda Türkiye’den 55 ülkeye ihracat yaptığını belirten Kurt, sözleri­ne şöyle devam etti: “Eğer Çin’de yoksan dünyada yoksun demek­tir. Çünkü Çin dünya ekonomi­sine yön veriyor. Her yönden süper güç. Günümüzde artık Çin’de bir ortaklık kurmadığı­nız zaman yok olmaya mahkum­sunuz. Bu nedenle bir ayağımız Çin’de olacak.

Gelecek artık As­ya pazarında. Burada inanılmaz bir nüfus var. Dünya nüfusunun dörtte üçü burada yaşıyor. Pazar orada. Genç bir nüfus, paraları da var. Bu nedenle Çin’de olma­mız gerekiyor. Hongda ile bir­likte üretip Asya pazarına ve di­ğer pazarlara kendi markamız­la, ISONEM Chine olarak satış yapmaya başlayacağız.”

“Türkiye’de üretim yapmak artık pahalı”

Türkiye’de üretim yapmanın artık pahalı olduğunu, yüksek maliyetler nedeni ile özellikle Asya pazarında var olmanın zor olduğuna da dikkat çeken Kurt, “O yüzden Çin’de üretip hem lo­jistik hem da maliyet avantajı el­de edeceğiz. Tüm dünyaya bura­dan açılacağız. Ortaklarımız çok güçlü, hiçbir finansal talepleri olmadı, biz sadece formülleri­miz ve marka gücümüzü, know how’ımızı verdik. Bütün pazar­larda böyle olacak ortaklıkları­mız” dedi.

Öte yandan ISONEM USA olarak Amerika’da üretim yap­maya hazırlandıklarını, önü­müzdeki sene üretimin başlaya­cağı bilgisini de veren Kurt, yeni ortaklıklar hakkında da şu bilgi­leri verdi: “Amerika’da zaten 10 yıldır varız. İş birliği içinde ol­duğumuz kıymetli insanlar var. Orada 10 bin metrekare bir ye­rimiz var. Ama artık sadece sa­tış değil üretim de yapmak isti­yoruz. Amerika’da üreteceğimiz ürünleri ISONEM USA markası ile Güney Amerika ülkelerine ve Kanada’ya satacağız” dedi.

Katar ve Gana’da yeni ortaklıklar

Katar ve Gana’da yeni birer or­taklık gerçekleştirdiklerini ve orada da üretime başlayacakla­rını söyleyen Kurt, “Hedefimiz Suudi Arabistan ve Afrika pa­zarlarında büyümek. Katar’dan bu pazarlara açılmak, üretim yapmak daha avantajlı. Sıfır gümrük var bir kere Katar’da. Öte yandan Gana’da da bir or­taklığımız olacak.

Doğu ve Batı Afrika’ya buradan tedarik sağ­layacağız. Bu ortaklıkların ISO­NEM’e büyük katkısı olacak. Özellikle navlun alanında ra­hatlayacağız. Savaşlar nedeni ile pek çok deniz yolu kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalı­yor. İşte böylesi sorunları aşmak için bu ortaklıklara yöneldik” diye konuştu.

“Türkiye’de güçlü bir konuma sahibiz”

ISONEM’in Türkiye’de güç­lü bir konuma sahip olduğunu belirten Kurt, 6 bin 500 bayi ile hizmet verdiklerini dile getir­di. Kurt, yeni ürün çalışmaları­nın da devam ettiğini belirterek, “Yeni bir ürün pazara sunduk. Beton jel üretimine başladık. Betonun üzerine yayılan, renk­lendiren ve düzelten bir ürün.

Üretime yeni başlamamıza rağ­men yoğun talep almaya baş­ladık. Ürünlerimizin kendine has özellikleri var. Projeye, se­zona göre değişen bir yelpaze­miz var. Halen ITOB Organize Sanayi Bölgesinde 10 bin metre­kare alanda 7 bin metre kare ka­palı modern üretim tesisimiz­le, her biri konusunda uzman Ar-Ge ekibimizle, yenilikleri­mizle sektörde öncü bir rol üst­lendik.

Geliştirdiğimiz ısı, ses, yangın, su yalıtım ve özel kimya­sal ürünler ile savunma, enerji, tarım, endüstriyel alanlar için ürettiğimiz inovatif ürünlerimi­zi, insanlığın ve dünyanın fay­dalanması adına kullanımına sunduk. Kuruluşumuzun ilk yıl­larından bu yana yüksek tekno­lojiyi kullanarak her aşamada sürdürülebilir kaliteyi kendimi­ze ilke edinerek yurt içi ve yurt dışı başarılarımızla adımızdan söz ettirmeyi başardık” diyerek sözlerine son verdi.