İzmirlileri taşıyacak 304 Otokar otobüsü için imzalar atıldı

18 Ağustos 2020

İzmir Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü’nün (ESHOT) 304 adet otobüs alımı için açtığı ihaleyi Otokar'ın kazandığı ve yeni araç filosunun teslimatına bu yıl içinde başlanacağı bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Türkiye'nin dört bir yanında belediyelerin toplu taşıma filolarını yenilikçi ve çevre dostu araçlarıyla güçlendirmeye devam ediyor. Ürettiği araçların tasarımı, ergonomisi, teknolojisi ile 50'yi aşkın ülkede büyük beğeni toplayan Otokar, İzmir ESHOT'un 304 adet otobüs alımı ve araçların 5 yıl boyunca satış sonrası hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin toplam değeri yaklaşık 476 milyon TL olan otobüs ihalesini kazandı. İhalenin sözleşmesi bugün imzalandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, Türkiye'deki pek çok büyükşehir belediyesi tarafından tercih edilen, Avrupa'da Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Romanya gibi ülkelerde ihaleler kazanan Otokar, İzmir’e 170 adet KENT LF, 134 adet KENT Körüklü otobüsü 2020 ve 2021 yılları içerisinde partiler halinde teslim edecek. ESHOT’un filosuna dahil olacak yeni otobüslerle birlikte 2009 yılından bu yana İzmir'de hizmet veren Otokar otobüslerinin sayısı 700’ü geçecek.