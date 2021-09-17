İzocam, ciroda yüzde 90 büyüdü

Yalıtım sektöründe iç ve dış pazarlara yönelik faaliyetlerine devam eden İzocam, 2020 yılını 660 milyon TL’nin üzerinde ciro elde etti. Böylece ciroda bir önceki yıla oranla yüzde 30’a yakın artış kaydeden şirket, 2021 yılında da büyüme performansını sürdürdü. Uzun yıllardır ISO ilk 500’de yer alan, 2021’in ilk 6 ayında oldukça bir satış ve karlılık grafiği yakalayan firma, ciroda 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 90’a yakın bir artış kaydetti.

Elde ettikleri bu başarıda, farklı kanal ve ürün gruplarındaki stratejilerinin sağladığı katkılarla birlikte, piyasaların pandemi sürecine uyum sağlanmasının da etkili olduğunu belirten İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, “Bu yıl pandemi kaynaklı kapanmaların negatif etkisini sadece Mayıs ayında yaşadık. Bunun dışındaki aylarda büyüme ivmesinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 2020 yılının 3’üncü çeyreğinde başlayan kredi büyümesinin pozitif etkileri, bu yılın Mayıs ayına kadar devam etti. Bu etki de satışlarımıza olumlu yansıdı. Bu çerçevede 2021 yılının ilk 6 ayı ile geçtiğimiz senenin aynı dönemini kıyaslandığında; iç ve dış piyasa toplamında yüzde 90’a yakın bir ciro artışı elde ettik. Ayrıca proje pazarının daraldığı dönemde, perakende satış kanalımızda yer alan bazı ürün gruplarında yüzde 100’ün üzerinde büyüme yaşadık. 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde iş hacmimizdeki bu olumlu gelişmeler ışığında, başarılı bir yılı geride bırakacağımızı öngörüyoruz.” diye konuştu.

Dış pazarlarda yüzde 75 büyüdü

İç pazarda olduğu gibi ihracatta da başarılı bir grafik çizdiklerini belirten Savcı, bu yılın ilk altı ayında ihracat cirolarında yüzde 75’in üzerinde bir büyüme yaşadıklarını bildirdi.

20 yerleşik bayi ve 200 de alt bayileriyle Ortadoğu iklimlendirme pazarının önemli üreticileri arasında yer aldıklarını kaydeden Savcı, başta Türk cumhuriyetleri, Afrika, Balkanlar, Asya ve Ortadoğu’ya olmak üzere ihracat faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Bugün itibarıyla ihracatlarını 600 bin metreküpü geçtiğini bildiren Savcı, “2020 sonunda ihracatın ciromuz içindeki payı yüzde 20 seviyesinde gerçekleşti. 2021 sonunda ise ihracat gelirimizin ciromuz içindeki payını görünür şekilde artırmayı hedefliyoruz.” dedi.