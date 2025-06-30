İzocam Genel Direktörü Murat Savcı: Yeni standart, ülkemizin enerji verimliliği çıtasını yükseltecek
TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı, binalarda enerji performansını artırmak ve çevresel etkileri azaltmak amacıyla güncellendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 20 Şubat 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme, 1 Nisan 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, yapılan bu düzenlemenin yalnızca sektör açısından değil, Türkiye’nin ekonomik ve çevresel geleceği açısından da çok önemli bir adım olduğunu söyledi.
Türkiye’nin 2024 yılında 65 milyar 589 milyon 764 bin dolar olarak kayda geçen enerji ithalatı faturasının enerjide dışa bağımlılığının önemli göstergelerinden biri olduğuna dikkat çeken Savcı, “Tükettiğimiz enerjinin yüzde 40’ı binalarda; bunun da yüzde 80 gibi büyük bir oranı ısıtma ve soğutma amaçlı olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle ısı yalıtım uygulamalarında kullanılan malzemelerin kalınlığı ve performansının artırılması enerji verimliliği bakımından kritik öneme sahiptir.
Geçtiğimiz günlerde ülkemizin enerji verimliliği çıtasını yükselterek sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayacak büyük bir adım atılarak, binaların U değerlerini ve yalıtım kalınlıklarını düzenleyen TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı güncellenmiştir. Binaların enerji performansını artırmak ve çevresel etkilerini azaltmak amacıyla hazırlanan bu standartta, kurucularından olduğumuz derneğimiz İZODER’in de aktif rol üstlenerek katkıda bulunması ile oldukça kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır” diye konuştu.
“Soğutma için daha fazla yalıtıma ihtiyacımız var”
TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı’nda yapılan düzenlemenin enerji tasarrufu bakımından oldukça önemli bir adım olduğunu belirten İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, “Özellikle güney bölgelerimiz başta olmak üzere ülkemizin sıcak bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız binalarının yalıtım ihtiyacı olmadığı yanılgısına kapılabilmektedir.
Yenilenen standartla birlikte; genellikle ısıtma amaçlı yalıtıma gereksinim duymazken, soğutma kaynaklı enerji kullanımının yüksek olduğu ılıman, sıcak iklim kuşaklarında da yalıtım uygulamaları zorunlu hale getirilerek, ülke genelinde enerji kullanımının azaltılması hedeflenmiştir. TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı’ndaki düzenleme ile ayrıca U değerleri dediğimiz ısıl direnç değerlerinin Avrupa standartlarına yaklaşacak oranda düşürülmesi ve illere göre derece gün bölgelerinin 4’ten 6’ya çıkarılması gibi çok önemli adımlar da atılmış, Türkiye’nin ısı yalıtım standardı çıtası yükseltilmiştir” dedi.
Sektör için büyük potansiyel
Yeni düzenlemenin Türkiye yalıtım sektörü için önemli bir büyüme potansiyeli barındırdığını da belirterek şu açıklamalarda bulundu: “Ülkemizdeki bina stokunun yalnızca yüzde 20’si TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları’na uygun yalıtılmış durumdadır. Yeni düzenlemeyle birlikte, yalıtım uygulamalarının daha verimli olabilmesi amacıyla yalıtım malzemelerine olan ihtiyaç artarken pazarın organik olarak büyümesini de beklemekteyiz.”