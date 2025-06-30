İzocam Genel Direktörü Murat Savcı: Yeni standart, ülkemizin enerji verimliliği çıtasını yükseltecek

Konuya ilişkin açıklama­da bulunan İzocam Genel Di­rektörü Murat Savcı, yapılan bu düzenlemenin yalnızca sek­tör açısından değil, Türkiye’nin ekonomik ve çevresel gelece­ği açısından da çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Türki­ye’nin 2024 yılında 65 milyar 589 milyon 764 bin dolar olarak kayda geçen enerji ithalatı fatu­rasının enerjide dışa bağımlılı­ğının önemli göstergelerinden biri olduğuna dikkat çeken Sav­cı, “Tükettiğimiz enerjinin yüz­de 40’ı binalarda; bunun da yüz­de 80 gibi büyük bir oranı ısıtma ve soğutma amaçlı olarak kul­lanılmaktadır. Bu nedenle ısı yalıtım uygulamalarında kul­lanılan malzemelerin kalınlığı ve performansının artırılması enerji verimliliği bakımından kritik öneme sahiptir.

Geçtiği­miz günlerde ülkemizin enerji verimliliği çıtasını yükselterek sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayacak büyük bir adım atılarak, binaların U değerlerini ve yalıtım kalınlıklarını düzen­leyen TS 825 Binalarda Isı Yalı­tım Kuralları Standardı güncel­lenmiştir. Binaların enerji per­formansını artırmak ve çevresel etkilerini azaltmak amacıyla hazırlanan bu standartta, kuru­cularından olduğumuz derneği­miz İZODER’in de aktif rol üst­lenerek katkıda bulunması ile oldukça kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır” diye konuştu.

“Soğutma için daha fazla yalıtıma ihtiyacımız var”

TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı’nda yapılan düzenlemenin enerji tasarrufu bakımından oldukça önemli bir adım olduğunu belirten İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, “Özellikle güney bölgelerimiz başta olmak üzere ülkemizin sıcak bölgelerinde yaşayan va­tandaşlarımız binalarının yalı­tım ihtiyacı olmadığı yanılgısı­na kapılabilmektedir.

Yenilenen standartla birlikte; genellikle ısıtma amaçlı yalıtıma gereksi­nim duymazken, soğutma kay­naklı enerji kullanımının yük­sek olduğu ılıman, sıcak iklim kuşaklarında da yalıtım uygula­maları zorunlu hale getirilerek, ülke genelinde enerji kullanı­mının azaltılması hedeflenmiş­tir. TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı’ndaki dü­zenleme ile ayrıca U değerleri dediğimiz ısıl direnç değerleri­nin Avrupa standartlarına yak­laşacak oranda düşürülmesi ve illere göre derece gün bölgele­rinin 4’ten 6’ya çıkarılması gibi çok önemli adımlar da atılmış, Türkiye’nin ısı yalıtım standar­dı çıtası yükseltilmiştir” dedi.

Sektör için büyük potansiyel

Yeni düzenlemenin Türkiye yalıtım sektörü için önemli bir büyüme potansiyeli barındırdı­ğını da belirterek şu açıklama­larda bulundu: “Ülkemizdeki bina stokunun yalnızca yüzde 20’si TS 825 Binalarda Isı Yalı­tım Kuralları’na uygun yalıtılmış durumdadır. Yeni düzenlemey­le birlikte, yalıtım uygulamala­rının daha verimli olabilmesi amacıyla yalıtım malzemelerine olan ihtiyaç artarken pazarın or­ganik olarak büyümesini de bek­lemekteyiz.”