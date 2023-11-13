İzocam, iğneli tip camyünü üretimini yüzde 40 artırdı

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Yalıtım sektörünün öncü firmalarından İzocam, hem ürün gamını hem de üretim kapasitesini artırıyor. Firma son olarak fırınlarda ve vana ceketlerinde kullanılan iğneli tip camyünü üretim kapasitesini yüzde 40 artırdı.

İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda ürün gamlarına yeni ürünler eklerken, yurtiçi ve yurtdışında yalıtım ihtiyacı duyan sanayilerin artan taleplerine cevap verebilmek amacıyla üretim kapasitesini artırmaya dönük yatırımlara devam ettiklerini belirtti. Bu doğrultuda son olarak Tarsus Tesisleri’nde ‘iğneli tip’ camyünü üretim kapasitesini yüzde 40 artırdıklarını aktaran Savcı, iğneli tip camyününü, fırın çeperlerinde ve vana ceketlerinde kullanılan yüksek standartta bir yalıtım malzemesi olarak açıkladı.

550°C'ye kadar dayanma gücü

Ürün hakkında konuşan Savcı, şu bilgileri verdi: “Her mutfağın kalbi olan fırınlar, ailelerin ve işletmelerin taleplerini karşılamak için optimum verimlilikte ve tam güvenlikle çalışmalı. Yalıtım malzemeleri de fırınların enerji verimliliğini artırır ve ısının mutfak mobilyalarına geçişini önler.

Enerji tasarrufunun yanı sıra yangın riskini azaltmak için de yalıtım çok önemli. İzocam olarak, Türkiye’nin ve Avrupa’nın önde gelen beyaz eşya üreticileri ile çalışmanın getirdiği deneyimle, her fırın tipi için en uygun yalıtımı tasarlayan lider bir markayız. Ürünlerimizi müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına uyarlayarak yüksek cihaz verimliliğine katkıda bulunuyoruz. Bu alanda yüksek standartta ısı yalıtım performansı ve 550°C'ye kadar sıcaklıklarda çalışma yeteneği ile birleştiren özel camyünü ürünler geliştirmekteyiz.”

Yüzde 80 geri dönüşüm

Ürünün fırın imalatı yapan firmalara ve fırın tipine özel, farklı ebatlarda üretildiğini kaydeden Savcı, kolayca uygulanan bu ürünün yüksek ısı yalıtımı sunmanın yanı sıra, yüzde 80'e varan oranda geri dönüştürülmüş malzemeden üretilerek, çevresel talepler ve sürdürülebilirlik ile de uyum yakaladığını söyledi. İğneli tip camyünü ürünlerinin bir diğer kullanım alanını ise vana ceketleri olarak aktaran Savcı, “Yüksek sıcaklıkların bulunduğu sanayi ve endüstri tesislerinde kullanılan vanalar, yüksek ısı kayıplarına yol açar. Buraların yalıtımları için kullanılan yalıtım ceketlerinin içerisinde iğnelenmiş camyünü ürünlerimiz tercih ediliyor” dedi.