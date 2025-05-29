İzocam ihracat rotasını genişletiyor, Kuzey Afrika’da büyümeyi hedefliyor  

Asya ÇOKKESER

Geçen yıl kasım ayında Kayseri’de faaliyet göste­ren His Yalıtım’ı bünyelerine kattıklarını belirten İzocam Genel Direktörü Murat Sav­cı, “Kayseri’de 220 bin met­rekare alan üzerinde kurulu bulunan yeni tesisimiz, hali­hazırda yıllık 80 bin ton üre­tim kapasitesine sahiptir. At­tığımız bu adımlar, İzocam’ın istikrarlı yükselişine ivme katmakla kalmayıp, yalıtım sektörü ve Türkiye ekonomi­si için de oldukça değerli bir katkı sunacaktır.

Önümüzde­ki 3 yıl içinde yapacağımız ek yatırımlarla hem dijitalleş­me, otomasyon, hem de maki­na ekipman modernizasyonu yaparak Türkiye’nin en mo­dern tesislerinden biri hali­ne getirmeyi planlamaktayız. Mevcut üretim hatlarında ve­rimlilik çalışmaları ile kay­nak kullanımının optimize edilmesini de hedeflemekte­yiz” diye konuştu.

“İhracatın ciro içinde payı artacak”

“2025 yılı için ihracatın ci­romuz içindeki oranını artır­ma hedefi ile yeni pazar ara­yışlarımız aralıksız devam etmektedir” şeklinde konu­şan Murat Savcı, Kayseri’de­ki yeni taşyünü tesisinde ger­çekleştirecekleri üretimin de ilerleyen süreçte iç pazarda olduğu kadar dış pazar faali­yetlerine yönelik önemli kat­kı sunacağını kaydetti. Kay­seri tesisinin, Türkiye’nin doğu, kuzey ve güneydoğusu­na açılan bir bölgede yer al­dığını, Mersin Limanı'na ise yaklaşık 280 kilometre uzak­lıkta yer alması sebebiyle iyi bir konumda olduğuna dikkat çeken Savcı, “Komşu coğraf­yalara nakliye maliyetlerini azaltacağından, İzocam ola­rak aktif olduğumuz bölgeler­de bize rekabet avantajı sağ­layacaktır.

Bu yatırımımızın özellikle de Ortadoğu pazarı ve BDT ülkeleri başta olmak üzere, Irak gibi komşu ülke­lere ve Kuzey Afrika ülkele­rine yönelik ihracat hedefle­rimizde çok faydalı olmasını beklemekteyiz. Dolayısıyla, 2025 yılı içerisinde bu bölge­lerde hızlı bir şekilde büyü­meyi hedeflemekteyiz. Diğer ürün gruplarımızda da daha önce fazla aktif olmadığımız Kuzey Afrika pazarında bü­yümek öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır” ifa­desini kullandı.