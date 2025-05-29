İzocam ihracat rotasını genişletiyor, Kuzey Afrika’da büyümeyi hedefliyor
Gebze’de ilk camyünü tesisiyle faaliyete başlayan ve bugün 5 farklı tesisinde gerçekleştirdiği üretimlerle devam eden İzocam, Bu yıl içinde ihracat cirosunu artırmak için yeni pazar arayışlarına başladı. İzocam, Kuzey Afrika pazarında büyümeyi hedefliyor.
Asya ÇOKKESER
Geçen yıl kasım ayında Kayseri’de faaliyet gösteren His Yalıtım’ı bünyelerine kattıklarını belirten İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, “Kayseri’de 220 bin metrekare alan üzerinde kurulu bulunan yeni tesisimiz, halihazırda yıllık 80 bin ton üretim kapasitesine sahiptir. Attığımız bu adımlar, İzocam’ın istikrarlı yükselişine ivme katmakla kalmayıp, yalıtım sektörü ve Türkiye ekonomisi için de oldukça değerli bir katkı sunacaktır.
Önümüzdeki 3 yıl içinde yapacağımız ek yatırımlarla hem dijitalleşme, otomasyon, hem de makina ekipman modernizasyonu yaparak Türkiye’nin en modern tesislerinden biri haline getirmeyi planlamaktayız. Mevcut üretim hatlarında verimlilik çalışmaları ile kaynak kullanımının optimize edilmesini de hedeflemekteyiz” diye konuştu.
“İhracatın ciro içinde payı artacak”
“2025 yılı için ihracatın ciromuz içindeki oranını artırma hedefi ile yeni pazar arayışlarımız aralıksız devam etmektedir” şeklinde konuşan Murat Savcı, Kayseri’deki yeni taşyünü tesisinde gerçekleştirecekleri üretimin de ilerleyen süreçte iç pazarda olduğu kadar dış pazar faaliyetlerine yönelik önemli katkı sunacağını kaydetti. Kayseri tesisinin, Türkiye’nin doğu, kuzey ve güneydoğusuna açılan bir bölgede yer aldığını, Mersin Limanı'na ise yaklaşık 280 kilometre uzaklıkta yer alması sebebiyle iyi bir konumda olduğuna dikkat çeken Savcı, “Komşu coğrafyalara nakliye maliyetlerini azaltacağından, İzocam olarak aktif olduğumuz bölgelerde bize rekabet avantajı sağlayacaktır.
Bu yatırımımızın özellikle de Ortadoğu pazarı ve BDT ülkeleri başta olmak üzere, Irak gibi komşu ülkelere ve Kuzey Afrika ülkelerine yönelik ihracat hedeflerimizde çok faydalı olmasını beklemekteyiz. Dolayısıyla, 2025 yılı içerisinde bu bölgelerde hızlı bir şekilde büyümeyi hedeflemekteyiz. Diğer ürün gruplarımızda da daha önce fazla aktif olmadığımız Kuzey Afrika pazarında büyümek öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır” ifadesini kullandı.